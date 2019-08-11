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"Зійдемо, як торішній сніг!" Ніцой розповіла, що "вб'є" Україну

3.3т Читати матеріал російською

Письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой заявила, що Україна може зникнути через байдуже ставлення її громадян до історії і видатних діячів.

Таку думку висловила вона на своїй сторінці в Facebook.

"Як зникне Україна. Це будуть не танки, як на сході. Україну вб'є нашу байдужість до українського. Україна колись зникне так, як зникає вже сьогодні. Поступово і непомітно. Вона зникне так, як тане на галявині купа снігу", – попередила вона.

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"Українське було б*длячим": Ніцой зробила несподіване зізнання

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

zik.ua

Так, приводом для обурення Ніцой, за її словами, стало те, що 7 серпня минуло 200-річчя від дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша, проте українські медіа не висвітлили цю дату належним чином.

"Україна про своє світоча навіть не згадала. Мовчало телебачення. Мовчав уряд. Мовчали політики. Мовчало суспільство. Деякі художники з вченими (є ще такі мамонти) зібралися вузьким колом. Як ця купка снігу, яка скоро зникне на галявині", – написала вона .

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

112 Україна

"Зате Україна згадала два тижні тому творчими вечорами, суцільними сюжетами, новинами в ЗМІ і на ТБ, величезним банеромпро співака сусіднього народу Володимира Висоцького. Хто такий сусідній Висоцькийзнають всі українці. Хто такий Пантелеймон Кулішполовина українців не знає", – продовжила Ніцой.

"Ви думаєте, щоб знищити Україну, потрібні танки? Зовсім ні. Досить не думати про українське і хвалити сусіднє, захоплюватися сусіднім, розвивати сусіднє, вивчати сусіднє, пам'ятати про сусіднє, популяризувати сусіднє. Цього достатньо, щоб Україна не стало", – висловилася Ніцой.

Письменниця закликала українців більше цікавитися українською історією та особистостями, які стали в ній знаковими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой заявила, що серед пострадянських країн "русскій мір" найбільше прижився в Україні.

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Особи
Лариса Ніцой Володимир Висоцький
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
даже курица лариса все поняла и откупорила 0.7 шмурдяка..
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Украина исчезла уже давно из-за нацизма и фашизма, завешающим этапом будет потеря государственности в следующем году!
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Северг Олег
Северг Олег
Петрова Ольга, Он прав. Та Украина которая была раньше и которую все любили уже давно умерла. Сейчас это позорная и гаденькая Малопольша. Нравится вам или нет. Это факт
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Гражданин ЕС, а хуя на рыло не хочеш чмо ты за парашных 146 наций и народностей безпокойсь в загоне для рабского скота
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Ferat Bey
Ferat Bey
Антагонизм по отношению к другим нациям присутствует в любой нации, ведь без антагонизма к другим нациям нация умрёт, её просто задавят другие нации, это очевидно. Нации и существуют только по той причине, что они борются друг с другом за выживание. Без этой борьбы не было бы и наций, а была бы одна серая масса людей. Поэтому просто поддерживать украинский язык -- этого мало. Должен быть АНТАГОНИЗМ к "русскому миру". Должна быть БОРЬБА ПРОТИВ "русского мира". Но некому вести эту борьбу. ВОЛКОВ не осталось. Сплошные травоядные, в лучшем случае цепные псы или "Моськи". Волк -- это не значит брать автомат, стрелять, убивать, отнимать... Нет. Вполне достаточно вести БОРЬБУ ПРОТИВ "русского мира" на самом главном поле битвы. Это поле битвы -- поле битвы противоборствующих АНТАГОНИСТИЧНЫХ друг другу национальных культур и их национальных языков. Но тут начинается. Представьте себе украинца который уволил почти всех русскоязычных учителей и преподавателей и заменил их украиноязычными и который в своём учебном заведении ВЫКЛЮЧИЛ ВСЁ русское и заменил его на украинское и английское. Что тогда будет? А будет вот что. Его вызовут "на ковёр", поговорят с ним о прагматизме, о дипломатии, о том что надо уметь находить компромис, снисходительно похлопают по плечу... и рано или поздно ЗАКЛЮЮТ сами же украинцы. И снизу будут клевать и сверху будут клевать. А потом украинцы удивляются. Почему украинцы не говорят на украинском, почему все говорят и ДУМАЮТ на русском, смотрят "95 квартал", КВН, "Сватов"... Куда делись украинские волки? Так вы сами же их заклевали и затуркали. То же самое у крымских татар. Прагматичные-прагматичные, демократичные и либеральные тупые и самоуверенные КУРИЦЫ ЗАКЛЕВАЛИ и ЗАТУРКАЛИ умных и скромных ВОЛКОВ.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Ferat Bey, ЧМО ГДЕ СССР ТАМ И ПАРАСЬКА БУДЕТ С ТАКИМ РАБОМ КАК ТЫ . СТАРЫЙ СОВКОВЫЙ ПЕРДУН
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