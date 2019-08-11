"Зійдемо, як торішній сніг!" Ніцой розповіла, що "вб'є" Україну

Письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой заявила, що Україна може зникнути через байдуже ставлення її громадян до історії і видатних діячів.

Таку думку висловила вона на своїй сторінці в Facebook.

"Як зникне Україна. Це будуть не танки, як на сході. Україну вб'є нашу байдужість до українського. Україна колись зникне так, як зникає вже сьогодні. Поступово і непомітно. Вона зникне так, як тане на галявині купа снігу", – попередила вона.

Лариса Ніцой zik.ua

Так, приводом для обурення Ніцой, за її словами, стало те, що 7 серпня минуло 200-річчя від дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша, проте українські медіа не висвітлили цю дату належним чином.

"Україна про своє світоча навіть не згадала. Мовчало телебачення. Мовчав уряд. Мовчали політики. Мовчало суспільство. Деякі художники з вченими (є ще такі мамонти) зібралися вузьким колом. Як ця купка снігу, яка скоро зникне на галявині", – написала вона .

Лариса Ніцой 112 Україна

"Зате Україна згадала два тижні тому творчими вечорами, суцільними сюжетами, новинами в ЗМІ і на ТБ, величезним банером – про співака сусіднього народу Володимира Висоцького. Хто такий сусідній Висоцький – знають всі українці. Хто такий Пантелеймон Куліш – половина українців не знає", – продовжила Ніцой.

"Ви думаєте, щоб знищити Україну, потрібні танки? Зовсім ні. Досить не думати про українське і хвалити сусіднє, захоплюватися сусіднім, розвивати сусіднє, вивчати сусіднє, пам'ятати про сусіднє, популяризувати сусіднє. Цього достатньо, щоб Україна не стало", – висловилася Ніцой.

Письменниця закликала українців більше цікавитися українською історією та особистостями, які стали в ній знаковими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой заявила, що серед пострадянських країн "русскій мір" найбільше прижився в Україні.

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