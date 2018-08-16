З'їдає все на шляху: в Україну прийшла "руда пошесть"

В Україну з Іспанії прийшов небезпечний шкідник - рудий слизняк, який з'їдає все на своєму шляху. Він атакує городи і сади у Львівській області, але незабаром може поширитися на всі регіони.

Учені говорять, що черевоногі розплодилися через теплі зими і вологий клімат, пише "Сегодня".

Від "рудої пошесті" страждають ще десяток країн Європи - від Португалії до Швеції. Слимаки швидко розмножуються і розповзаються по світу, оскільки в природі ворогів у них немає - крім винахідливості людини.

"Є гранули, які приваблюють слимаків і одночасно знищують їх при поїданні... На зиму доцільно перекопувати ділянку - зимують вони на стадії яйця і слимака на глибині до 10 сантиметрів, тому перед першими заморозками або під час відлиг ділянку варто перекопати - і таким чином ми їх можемо знищити", - розповів доцент кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Володимир Кравець.

Починати боротьбу з рудими слимаками фахівці рекомендують уже сьогодні. Восени шкідники відкладають яйця - кожна особина по 400 штук, - і куди складніше буде їх знищити, коли вони всі вилупляться і полізуть у городи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні висохло 400 тисяч гектарів лісів через нашестя шкідливих жуків короїдів.