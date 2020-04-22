Коронавірус вбиває двічі: скільки коштує похоронити померлого від COVID-19 в Україні і хто за це платить

В Україні дуже дорого загинути від коронавірусу. Як би цинічно це не звучало, але вартість традиційних похоронів людини, яка померла від COVID-19, становить майже 1000 доларів.

Щоправда, зараз набуває популярності й кремація тіла покійного. Цей спосіб віддати близьким шану обійдеться набагато дешевше.

Як в Україні ховають померлих від нової хвороби та скільки це коштує – з'ясовував OBOZREVATEL.

Церемонія поховання людини в Києві обійдеться мінімум у 20 тисяч гривень

Недешеве поховання

Тільки за офіційними даними в Україні станом на 21 квітня 161 людина померла від COVID-19. Ця цифра, на жаль, зростає щодня. Після смерті людини перед її близькими постає питання поховання тіла. Це непросто, адже "по-традиційному" з родичем попрощатися вже неможливо. А "особливі правила" обійдуться недешево.

Як розповіли OBOZREVATEL у Ритуальній службі СКП Києва, вся церемонія прощання з людиною із COVID-19 коштуватиме родині щонайменше 20 тисяч гривень.

"Все залежить від моргу, в якому перебуває покійний. Також важливий повний список послуг, які знадобляться для ритуалу. Можна в разі бажання заощадити та зробити все мінімально. Але сума буде більш як 20 тисяч гривень, потрібно дивитися за ситуацією", – пояснили в СКП.

Причина такої дорожнечі криється в особливій процедурі поховання хворого на коронавірус. Логічно, що звичні норми тут недоречні. Наприклад, у Ритуальній службі СКП, як і в аналогічних підприємствах у країні, розробили свій протокол.

Там зазначено, що:

Для перевезення тіла померлого буде задіяний спеціальний автомобіль із одним водієм.

У супроводжувальних автобусах або маршрутках із учасниками церемонії не повинно бути більш як 10 осіб на один транспортний засіб.

Всі присутні мають одягати захисні маски та рукавички.

Після кожного обряду автомобіль обробляється дезінфектором (хлорантоїном). Також мають бути очищені всі робочі інструменти.

Під час прощання з покійним дозволено перебувати щонайбільше 10 людям на відстані 2 метри одне від одного.

Співробітники ритуальної служби зобов'язані працювати в масках, рукавичках і спеціальних захисних халатах.

Похорон також повинен відбуватися на окремій ділянці землі. У Києві ж заздалегідь такі місця не облаштовують. А ось в Дніпрі, наприклад, ще на початку квітня викопали 600 могил для можливих жертв COVID-19.

У Дніпрі викопали 600 могил для тих, хто помре від коронавірусу ТСН

До речі, дорожнеча поховання вже стала проблемою деяких українців. В одній із київських сімей (з етичних міркувань імена та прізвища називати не будемо) від коронавірусу померла жінка похилого віку, її заразив чоловік, який, імовірно, підхопив хворобу в лікарні.

Як розповіла знайома родини, чоловіка доставили з інсультом в лікарню, після виписки, через тиждень, надійшов позитивний результат на COVID-19. У результаті занедужала його дружина, а також син. Після нетривалої боротьби з хворобою жінка померла.

Коли перед родиною постало питання про поховання, у морзі запропонували варіант спеціальної процедури та надали чек на 30 тисяч гривень. Гроші мають піти на оплату роботи працівників ритуальної служби в особливих умовах, спеціальний мішок для тіла покійної, а також дезінфекцію. Принаймні так повідомили в одній зі служб.

Як пояснили OBOZREVATEL у Міністерстві охорони здоров'я, в протоколі поховання померлих від COVID-19 не вказано, хто саме повинен платити за ритуальну службу – місцева влада чи родичі покійного.

"МОЗ підготувало протокол, як потрібно ховати таких людей. За чий рахунок це буде відбуватися, вирішує місцева влада. Якщо є гроші – то вони можуть покрити, якщо недостатньо – то ні", – підкреслили у відомстві, а також порадили зв'язатися з органом місцевого самоврядування.

OBOZREVATEL звернувся за коментарем у Київську міськадміністрацію, але там попросили відправити офіційний запит. Ми будемо тримати ситуацію під контролем й обов'язково опублікуємо відповідь.

Тіло можна спалити

Ще один варіант – крематорій. У країні є тільки три такі заклади (в Києві, Одесі та Харкові), тому далеко не всі зможуть скористатися цією послугою.

Київський крематорій

Комплекс крематорію складається з промислових печей, здатних генерувати температуру 900-1100°C, яка забезпечує повний розпад тіла та перетворення його на попіл. Процедура триває від півтори до двох годин, а після неї залишається прах об'ємом приблизно 2 літри.

Як розповіли співробітники одного з крематоріїв, до їхнього закладу почало звертатися більше українців, є випадки кремації і тих, хто помер від коронавірусу. Загалом така послуга коштує дешевше, ніж звичайне поховання, все залежить від спектра послуг.

Наприклад, процедура кремації коштує 445-490 гривень, труна – від 725 грн, урна для праху – від 670 грн, оренда катафалка – 600 грн. Але і тут діють загальні правила медичної безпеки – всі співробітники, які прямо задіяні в процесі, повинні мати при собі маски, рукавички, екіпірування. Головне завдання тут – не контактувати з тілом покійного.

Список послуг Скриншот

Також діє правило дистанції між родичами зараженого – не більше як 10 осіб у приміщенні. Загалом обряд кремації хворого на коронавірус коштуватиме 5-10 тисяч гривень, залежно від обраних послуг.

Варто зазначити, що в Міністерстві охорони здоров'я не змушують українців саме кремувати своїх близьких, що занедужали на COVID-19. Це радше рекомендація.

Як ховають хворих у світі?

Особливі умови поховання діють практично у всіх країнах світу. На безлюдному острові Гарт, що неподалік від Нью-Йорка, тутешня влада облаштувала місце поховання для заражених коронавірусом, у яких немає родичів або просто не вистачає грошей на звичайні церемонії.

Кадри, зняті з дрона The Hill

Кадри, зняті з дрона The Hill

Зараз, як пишуть у соціальних мережах, процедури поховання там відбуваються щодня. Раніше ж – усього лише раз на тиждень. Тіла поміщають у спеціальні пакети та ховають у домовинах із соснових дощок. Всі потрапляють в одну братську могилу, а робітники працюють у костюмах хімзахисту.

Окрема процедура діє і в Європі. В особливо постраждалій від COVID-19 Італії також є спеціальні правила. Всі співробітники ритуальних служб проводять процедури захоронення тільки в спецкостюмах.

Як пише ВВС, похоронні служби на рівні всієї країни заборонені. На місці поховання можуть бути присутніми до двох осіб. Ховають лише тіло, будь-які предмети покласти з покійним у могилу заборонено. Найчастіше сама церемонія триває буквально кілька хвилин.

Якщо особа померла вдома, трунарі приходять забрати її в повному захисному костюмі: окуляри, маска, рукавички та спецодяг. Для тих, хто щойно втратив близьку людину, це додатковий стрес.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!