Журналісти виступили проти закону 'Про медіа': це нацистський 'Майн Кампф'

В Одесі пройшов брифінг за участю журналістів, на якому представники ЗМІ вимагали відхилити розгляд у Верховній Раді законопроєкту "Про медіа".

На думку журналістів, в новому законі влада має намір посилити контроль над ЗМІ в країні, передає ІА "Поряд з вами".

Так, журналіст Леонід Штекель вважає, що головна проблема цього законопроєкту – це "спроба впровадження європейських механізмів, в тому числі політичного або соціального капіталу редакції, в Україні, в якій ніякого реноме редакцій, або журналістів не існує, проте є супербюрократична держава, яка намагається все контролювати".

Штекеля підтримав також журналіст Михайло Дейч, який назвав законопроєкт "Про медіа" "могилою для країни".

"Коли я почав вивчати законопроєкт Ткаченка (Олександр Ткаченко, нардеп від "Слуги народу" – Ред.), у мене з'явилися дуже чіткі асоціації з рейхсміністерством пропаганди в особі відповідного його керівника. Цей закон буде не просто могилою автора, це буде політична могила для всій держави. Він цеглинка певного тоталітарної держави з певним нацистським ухилом", – сказав він.

За словами журналіста, цей законопроєкт тільки посилить тиск на українські медіа та "спробу ввести в Україні тоталітарний режим".

Журналіст Валерій Болган зазначив, що законопроєкт "Про медіа" розширює норми про відкритість фінансування, які до сих пір були застосовані тільки в відношенні теле- і радіоканалів.

"У новому законі передбачено розширення цієї норми на абсолютно всі зареєстровані ЗМІ. Небезпека в тому, що в подальшому це може стати істотним інструментом впливу на будь-яке ЗМІ", – пояснив він.

Журналіст Олекса Ярославцев додав, що цей законопроєкт взагалі не можна розглядати і привів асоціації із забороненою книгою лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

"Той самий "Майн Кампф" – справа не в конкретних сторінках книги – все книжка не є такою, яку не варто просувати. Так само і цей законопроєкт не можна ні зараз, ні в майбутньому просувати як регулятор відносин між державою і журналістами", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти і блогери почали вимагати від української влади не ухвалювати законопроєкт "Про медіа", який зробить Нацраду з питань ТБ і радіомовлення мегарегулятором всіх ЗМІ країни. Свої підписи під зверненням поставили журналісти майже з усіх регіонів України. Звернення також підтримав шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

На думку підписантів, законопроєкт містить "непропорційні заходи обмеження права на свободу вираження, які можуть бути використані як інструмент цензури".

З повним текстом звернення до влади через законопроєкт "Про медіа" можна ознайомитися за посиланням.