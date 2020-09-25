Журналіст показав зворушливі фото ветерана Другої світової з воїнами ЗСУ на передовій

У мережі поділилися світлинами 95-річного ветерана Другої світової війни Ігоря Маліцького, який, попри свій поважний вік, відвідав воїнів ЗСУ на Донбасі.

Їх оприлюднив на особистій сторінці у Facebook український журналіст Леонід Логвиненко. Він нагадав, що ще хлопцем Маліцькому довелося пройти пекло чотирьох нацистських концтаборів, серед яких був і "Аушвіц" в Освенцимі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Брав участь у табірному повстанні в Маутхаузені, ще повоював наприкінці війни. Згадуючи "парад" в Донецьку, коли росіяни та їхні холуї (а не якась "та сторона") знущалися над нашими полоненими, порівнює новітніх катів з нацистами", – написав журналіст.

За інформацією "Українського мілітарного порталу", Ігор Федорович Маліцький народився 12 лютого 1925 року в Харкові. На долю його сім’ї припали роки політичних репресій і Друга світова війна.

Батько чоловіка був репресований в 1938 році, а мати, майор медичної служби, померла після війни. Під час окупації в 1943 році Маліцький був відправлений німецькими загарбниками в Німеччину, де протягом трьох років війни був в’язнем таких концентраційних таборів, як Терезін, Аушвіц-Біркінау, Маутхаузен і Лінц.

Як пише "АрміяInform", після звільнення з концтабору чоловік був мобілізований до лав Червоної армії, служив у артилерії з травня 1945 по червень 1950 року. Службу розпочинав у Австрії, а з 1946 року 273-й гвардійський гаубичний полк 2-ї танкової армії було передислоковано до Німеччини.

Закінчив службу Маліцький старшим сержантом, а з отриманням наукового ступеня став офіцером. У запасі дослужився до звання майор. В мирному житті патріот став вченим у галузі технології та складальних процесів у машинобудуванні Української інженерно-педагогічної академії.

За вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, військово-патріотичного виховання молоді, відданість справі, активну життєву позицію він нагороджений орденом "За Заслуги" II ступеня, є почесним громадянином міста Харків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців зворушила історія ветерана Другої світової війни Івана Залужного, який у віці 96 років втратив єдиного онука Івана Гутника-Залужного – хлопець загинув у 2014 році під Амвросіївкою в бою з російськими окупантами.