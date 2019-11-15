Жовтий рівень небезпеки: синоптики змінили прогноз погоди в Україні

В Україну в п'ятницю, 14 листопада, прийде похолодання. Температура повітря знизиться в деяких регіонах країни до +7 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найхолодніше буде в центрі країни. Тут температура складе +7...+9 градусів, буде похмуро, але опадів не передбачається.

На заході України до +11 і невеликий дощ. В Ужгороді температура повітря досягне +16 градусів, пройдуть зливи. На сході буде до +10 градусів, без опадів, а в південних регіонах – до +16.

"15 листопада у східних, Запорізькій і Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий)", – додали в Укргідрометцентрі.

У Києві в п'ятницю +8...+10 градусів, опадів не очікується, але день буде похмурим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попереджали, що в листопаді в Україну повернеться аномальне тепло, проте з середини місяця очікуються заморозки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал