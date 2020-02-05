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7 лютого • оновлено в 09:34
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"Жорстка деструкція": релігієзнавець пояснив рішення Епіфанія щодо Філарета

4.1т
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Релігієзнавець, історик церкви Арсен Зінченко заявив, що кожен крок, який вчиняє почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет, шкодить церкві.

Саме з цим було пов'язане рішення Священного синоду ПЦУ 4 лютого про виключення Філарета з його складу. Таку думку експерт висловив у коментарі OBOZREVATEL.

Він звернув увагу на те, що на Синоді "предстоятель ПЦУ, владика Епіфаній говорив про модернізацію української церкви та її узгодження із сучасним трендом життя. Філарет стоїть на шляху цього тренду".

Митрополит Епіфаній, почесний патріарх Філарет

Митрополит Епіфаній, почесний патріарх Філарет

Діяльність Філарета Зінченко назвав "жорсткою деструкцією, яка шкодить церкві". За його словами, "є речі, які виходять за всі рамки етики, взаємин, зокрема взаємин у священницькому середовищі. Неможливо без кінця все руйнувати".

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Крім того, експерт назвав таким, що суперечить "встановленню Помісної Православної церкви" свячення єпископів патріархом Філаретом. "Скільки б архієреїв не було висвячено, кожен крок у цьому напрямі є шкідливим. Кожен", – підкреслив він.

"Мені шкода, що такий поважний архієрей, як владика Філарет, встав на такий шлях. Це дорога в нікуди. Але, врешті-решт, на це треба якось реагувати", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, Священний синод Православної церкви України на засіданні у вівторок, 4 лютого, вирішив виключити зі свого складу почесного патріарха Філарета. Формальна причина – його відсутність на шести засіданнях Синоду без поважної причини.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Митрополит Епіфаній Патріарх Філарет Арсен Зінченко
Місце
Україна
Теги
Православна церква України УПЦ КП
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
нет того,кто ступает по воде неся истину слова Всевышнего,что б будучи поводырём вести за собой паству нарожов Всевышнего. ибо каждый раз отливаете себе идола от зазомбированности иллюзий благ и истин,воздвигнутых как альтернатива истине Всевышнего ☝
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