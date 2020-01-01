Жив у російському консульстві: під час обміну Україна віддала "Л/ДНР" дизертира з Криму

Під час обміну полоненими між Україною і "Л/ДНР" у Росію повернувся виходець із анексованого Криму Валерій Руднєв.

Як повідомляє "Коммерсант", у травні 2018 року він був затриманий співробітниками українських спецслужб у порту Чорноморська біля Одеси. Руднєва звинуватили в дезертирстві, оскільки в 2014 році, коли Крим був анексований Росією, він не зберіг вірність українській присязі, а прийняв громадянство РФ.

Повідомляється, що після висунення звинувачення його не взяли під варту, а відпустили під підписку про невиїзд. Руднєв звернувся в російське генконсульство в Одесі, і дипломати дозволили йому оселитися в дипмісії.

Обмін полоненими Факти

У матеріалі наголошується, що матрос прожив у Генконсульстві останні півтора року, жодного разу не покинувши його територію.

З українською стороною паралельно велися переговори про видачу Руднєва Росії. Результатом їх стало включення його в список на обмін. Незадовго до обміну український суд засудив матроса до п'яти років із випробувальним терміном в один рік без відбування першого року в місцях позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", під час якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб.

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