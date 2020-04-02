Громада Монастириського району Тернопільської області записала звернення до президента України Володимира Зеленського через епідемію коронавірусу.

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Його та відкритий лист до влади опублікувала на своїй сторінці у Facebook Світлана Безділь. Люди скаржаться на те, що голова Тернопільської ОДА Володимир Труш озвучує ЗМІ неправдиву інформацію про ситуацію в області, а також про готовність Монастириської районної лікарні до прийому інфікованих COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Насправді ж у Монастириську вже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні, а медпрацівники залишилися наодинці з проблемою. Так, вони самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне на кошти громади за повної бездіяльності місцевої влади.

При цьому станом на 1 квітня 77 жителів району були інфіковані коронавірусом, з них – 32 медпрацівники. У зв'язку з цим люди побоюються, що містечко може перетворитися на "український Ухань".

Медики на Тернопільщині Скріншот відео

Нижче наводимо повний текст звернення громади до влади.

Ми жителі Монастириського району Тернопільської області. Сьогодні ми проживаємо в епіцентрі коронавірусної інфекції. Жителі Монастириська вже неодноразово зверталися до місцевої влади через журналістів. Але від них немає жодної реакції. Місцева влада не справляється, ми просимо допомоги та підтримки.

Ми не можемо впоратися з коронавірусною інфекцією голими руками. Нам потрібні захисні маски і костюми, тести, ліки, рукавички, окуляри. Ми в розпачі. Рукавичок, респіраторів, захисних костюмів катастрофічно мало. Станом на 30 березня 47 осіб інфіковано, 25 з яких – медпрацівники.

З часу спалаху коронавірусу першими прийшли на допомогу волонтери. Влада довго замочувала ситуацію. Наші медики, які зустріли коронавірус, не мали ані масок, ані костюмів, ані інших засобів захисту, ані ліків.

Голова обласної адміністрації назвав нашу лікарню кращою в області й заявив, що вона забезпечена найкраще. Більш того – голови Тернопільській адміністрації жодного разу не було в нашій лікарні. Звертаємося до президента України, до міністра охорони здоров'я України – допоможіть Монастириську! Почуйте нас, зверніть на нас увагу! Ми ще живі й хочемо жити!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що мер міста Монастириська на Тернопільщині Андрій Старух захворів на COVID-19. Діагноз підтвердив лабораторний аналіз. Чоловік самоізолювався на два тижні, але продовжив працювати віддалено.

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