Жителі Донбасу вибрали Росію: у Зеленського відреагували на скандальне опитування

Більше половини жителів окупованого Донбасу хочуть приєднання до Росії через масове "зомбування".

Таке пояснення дав міністр оборони Андрій Загороднюк в ефірі ТСН у неділю, 10 листопада.

При цьому він зазначив, що не знає, як вдалося провести дослідження на непідконтрольних Україні територіях.

"Але можу сказати, що дійсно населення там знаходиться під постійним інформаційним впливом. І ми маємо цей ефект. Протягом 5 років там населення зомбували з точки зору того, хто правий, хто винен, за кого вони повинні бути і так далі", – сказав міністр.

При цьому він додав, що в України є плани щодо посилення своїх можливостей щодо інформаційних війн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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