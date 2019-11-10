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11 листопада • оновлено в 01:41
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Жителі Донбасу вибрали Росію: у Зеленського відреагували на скандальне опитування

1.8т Читати матеріал російською

Більше половини жителів окупованого Донбасу хочуть приєднання до Росії через масове "зомбування".

Таке пояснення дав міністр оборони Андрій Загороднюк в ефірі ТСН у неділю, 10 листопада.

При цьому він зазначив, що не знає, як вдалося провести дослідження на непідконтрольних Україні територіях.

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"Але можу сказати, що дійсно населення там знаходиться під постійним інформаційним впливом. І ми маємо цей ефект. Протягом 5 років там населення зомбували з точки зору того, хто правий, хто винен, за кого вони повинні бути і так далі", – сказав міністр.

При цьому він додав, що в України є плани щодо посилення своїх можливостей щодо інформаційних війн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
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