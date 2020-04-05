Житель Полтави Сергій Гременчук, що став скандально відомим після того, як кинув дріб'язком в обличчя касирці супермаркету, заявив, що розкаюється у своєму вчинку.

Відео з виправданнями чоловіка опублікувало управління Національної поліції в Полтавській області (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Сергій Гременчук

Хуліган зазначив, що його розлютило те, що касирка іншим покупцям давала здачу паперовими купюрами, а йому дала монетами.

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