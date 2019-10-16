Жила три дня в могилі: пара відкопала на кладовищі новонародженого

В Індії на кладовищі сімейна пара, яка раніше втратила новонароджену дочку, розкопала в землі немовля.

Про це передає NDTV. Інцидент трапився в індійському штаті Уттар-Прадеш.

Повідомляється, що місцевий торговець Хітеш Кумар раніше втратив дочку і відвідав з дружиною її могилу. Прийшовши попрощатися, вони почули плач звідкілясь із-під землі. Чоловік одразу ж кинувся шукати місце й рити землю. Відкопавши загорнутий у тканину глиняний горщик, він побачив там дитину. Подружжя відразу викликали медиків і поліцію.

Лікарі почали реанімувати дівчинку, їй поставили діагноз гіпотермія. Немовля довелося підключити до кисневого апарату через інфекцію легень. Наразі пара, яка виявила дитину, постійно знаходиться в лікарні і має намір удочерити її.

У поліції зазначили, що, згідно із законом, для цієї процедури для процедури необхідна згода кровних батьків, тому їх необхідно розшукати.

Новонароджений NDTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії мешканка штату Раджастан Прабха Деві народила у віці 75 років недоношену дівчинку.

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