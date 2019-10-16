Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 14:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Жила три дня в могилі: пара відкопала на кладовищі новонародженого

1.9т Читати матеріал російською

В Індії на кладовищі сімейна пара, яка раніше втратила новонароджену дочку, розкопала в землі немовля.

Про це передає NDTV. Інцидент трапився в індійському штаті Уттар-Прадеш.

Повідомляється, що місцевий торговець Хітеш Кумар раніше втратив дочку і відвідав з дружиною її могилу. Прийшовши попрощатися, вони почули плач звідкілясь із-під землі. Чоловік одразу ж кинувся шукати місце й рити землю. Відкопавши загорнутий у тканину глиняний горщик, він побачив там дитину. Подружжя відразу викликали медиків і поліцію.

Новини
В Індії чоловік підпалив себе під час фаєр-шоу: моторошне відео 18+

Лікарі почали реанімувати дівчинку, їй поставили діагноз гіпотермія. Немовля довелося підключити до кисневого апарату через інфекцію легень. Наразі пара, яка виявила дитину, постійно знаходиться в лікарні і має намір удочерити її.

У поліції зазначили, що, згідно із законом, для цієї процедури для процедури необхідна згода кровних батьків, тому їх необхідно розшукати.

Новонароджений

Новонароджений

NDTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії мешканка штату Раджастан Прабха Деві народила у віці 75 років недоношену дівчинку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Індія
Теги
дитина кладовище
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel