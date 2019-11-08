"Жарти - це не наше!" Журналісти "Прямого" публічно виправдалися за "захоплення" в ефірі

Телеканал "Прямий" вибачився перед глядачами за невдалий жарт, коли під час телетрансляції у студію увірвались люди в масках.

Про це говориться у зверненні ведучих та журналістів на сайті телеканалу. Вони зазначають, що фрагмент вечірнього ток-шоу в п’ятницю із людьми в "балаклавах" і камуфляжі викликав бурхливу реакцію (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

Представники виправдовують "маски-шоу" у прямому ефірі, тим, що воліли показати "всю абсурдність ситуації в країні, де "сюрпризи" стаються майже не щодня".

Захоплення "Прямого" Скріншот

"Ми хотіли сказати, що таке може статися з кожним, в будь-який час і в будь-якому місці. Але ми інформаційний канал і жарти - це не наше. Тому телеканал "Прямий" щиро перепрошує, передусім, у наших глядачів, за таку невдалу і недоречну у даному питанні інтерпретацію ситуації", - зауважили журналісти.

Як писав OBOZREVATEL, до студії телеканалу "Прямий" під час ефіру увірвалися люди в масках, камуфляжі та зі зброєю. Через кілька секунд стало зрозуміло, що "захоплення" виявилося постановкою, однак воно сильно налякало деяких глядачів у студії.

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