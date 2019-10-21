Жахливі умови життя робітників золотої копальні у Красноярському краї потрапили на відео

У вахтовому селищі золотошукачів у Курагинському районі Красноярського краю РФ, де 19 жовтня прорив одразу п'яти дамб забрав життя 15 осіб, робітники продовжують залишатися на копальні.

Підприємство повністю знищено, але ті вирішили допомогти рятувальникам розбирати завали. Водночас проживають вони у незавидних умовах, передає канал Life на YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Живуть у тих сами крихітних вагончиках-побутівках. Декілька квадратних метрів, стільки ж двоярусних ліжок, у кутку піч-буржуйка", — йдеться в повідомленні.

НП у Красноярському краї

Головне ж питання, яке цікавить працівників зараз найбільше — чи віддадуть їм зароблені гроші?

"Офіціалку" виплатять, 19 500?" — запитує на відео один із вахтовиків.

Нагадаємо: в суботу, 19 жовтня, у Красноярському краї Росії трапилося руйнування одразу п'яти дамб на золотодобувній артілі, а не однієї, як вважалося раніше. Цей факт з'ясувався після опитування затриманих у справі, а також вивчення вилученої під час обшуків документації. Крім того, встановлено, що дамби, прорив яких забрав життя 15 осіб, були зведені незаконно без будь-яких дозвільних документів — із метою відведення ґрунтових вод на ділянці видобутку золота.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали страшні кадри з місця трагедії у Красноярському краї РФ. Запис опублікувало пропагандистське видання RT. На відео показані тіла загиблих, які перебували у багнюці. Також видно інші великі руйнування в селищі, які стали результатом удару чотириметрової хвилі.

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