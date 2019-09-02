"Згодиться для інвалідки Путіна!" У мережі підняли на сміх нового "царя" в Росії

Український журналіст Роман Цимбалюк висміяв заяву "Роскосмосу" про будівництво "Цар-двигуна" для космічних ракет.

Про це він написав у Facebook, зазначивши, що у такої російської розробки мало перспектив.

"Цар-гармата жодного разу не стріляла. Цар-дзвін жодного разу не дзвонив. Цар-двигун?" – іронізував Цимбалюк.

Відзначимо, що раніше глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявляв про початок про "виробництва найпотужніших в світі рідинних ракетних двигунів".

При цьому в мережі висміяли будівництво такого двигуна, відзначаючи, "царські" замашки Росії.

"За логікою, що не заведеться", "Може це двигун для інвалідного візка Путіна", "Ще цар-танк був і цар-ганчірка", "Пафосно і безглуздо, в цьому вся Росія", "Чекаємо Цар-вибуху при запуску", "Хто раніше – мавпа або ядерна зброя?" – жартували в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" з другої спроби успішно пристикувався до російського сегменту МКС.

Пізніше в мережі висміяли стикування до Міжнародної космічної станції російського робота "Федора".

Також в мережі вказали на черговий прокол, який стався з російським роботом "Федором", якого доставили на МКС

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