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2 вересня • оновлено в 17:32
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"Згодиться для інвалідки Путіна!" У мережі підняли на сміх нового "царя" в Росії

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Український журналіст Роман Цимбалюк висміяв заяву "Роскосмосу" про будівництво "Цар-двигуна" для космічних ракет.

Про це він написав у Facebook, зазначивши, що у такої російської розробки мало перспектив.

"Цар-гармата жодного разу не стріляла. Цар-дзвін жодного разу не дзвонив. Цар-двигун?" – іронізував Цимбалюк.

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Відзначимо, що раніше глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявляв про початок про "виробництва найпотужніших в світі рідинних ракетних двигунів".

При цьому в мережі висміяли будівництво такого двигуна, відзначаючи, "царські" замашки Росії.

"За логікою, що не заведеться", "Може це двигун для інвалідного візка Путіна", "Ще цар-танк був і цар-ганчірка", "Пафосно і безглуздо, в цьому вся Росія", "Чекаємо Цар-вибуху при запуску", "Хто раніше – мавпа або ядерна зброя?" – жартували в мережі.

"Згодиться для інвалідки Путіна!" У мережі підняли на сміх нового "царя" в Росії

Скріншот

"Згодиться для інвалідки Путіна!" У мережі підняли на сміх нового "царя" в Росії

Скріншот

"Згодиться для інвалідки Путіна!" У мережі підняли на сміх нового "царя" в Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" з другої спроби успішно пристикувався до російського сегменту МКС.

Пізніше в мережі висміяли стикування до Міжнародної космічної станції російського робота "Федора".

Також в мережі вказали на черговий прокол, який стався з російським роботом "Федором", якого доставили на МКС

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Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія
Теги
Роскосмос соцмережі
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Цимбалюк уже эксперт по космическим двигателям? вот уж воистину - царь-эксперт!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,уж раз лопоухий смеёться про царь-пушку и царь-колокол! То дабавлю ему веселья ! Напомню царь- крейсер " Украина " ,который не разу в море не выходил( вы б хоть заявку в книгу рекордов " Гиннесса " подали как рекорд долго строя военного корабля) корвет " Владимир Великий" который в разобранном виде является на николаевском заводе ,спутник " лебедь" ,который в космосе так и не побывал ! Теперь мы с ушастиком хохочем вместе!))))))))))))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сидит этот чебуратор цимбалюк в московском ресторане, сытно пообедал, рюмашку опрокинул, зубочисткой в зубах поковырял, рыгнул, дай, думает, о российском космосе накостряю, paгyлики меня ещё пуще зауважают, оплатят моё пребывание в России, где так хорошо и сытно
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