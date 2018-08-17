Маєм чергові роковини Іловайської трагедії, яка забрала не одну сотню життів наших братів, наших захисників.
Звісно, багато в ці дні кажуть про генералів, які не змогли запобігти цьому, але я не про генералів зараз хочу сказати, бо первопричиною цієї біди, все ж таки, вбачаю російських "братів", які розв’язали цю кроваву різню і в даному випадку, я навіть не про Іловайськ, а про всю війну в цілому, з Майданом і Кримом включно.
Маємо п’ятий рік цього конфлікту і досі Росія намагається звести все до "іхтамнєтов" і громадянської війни (конфлікту) в середині країни. Разом з тим, Служба безпеки України на сьогодні, вже має біля чотирьохсот свідчень стосовно збройної агресії російських військ проти України і фізичного насилля та знущань над нашими громадянами в катівнях Л/ДНР.
Цих показів багато і вони насправді дуже важкі для прочитання, тому я не буду їх цитувати і приведу лише одне, від волонтера Ірини: "... наприкінці червня 2014 поблизу Ровеньків нас затримали "російські козаки"… після цього привезли в Горлівку, в штаб-квартиру одного з керівників терористів з позивним "Біс". Там мене і моїх колег кинули в підвал, де було 3 трупа і ще 2 живих людей, один з яких, через кілька днів на наших очах був розстріляний. Вночі нас по черзі забирали на допит, під час якого застосовували тортури: плоскогубцями тягнули пальці на ногах, обмотували голову скотчем, били молотком по колінах, свердлили тіло, виймали ножем очі. Через кілька днів мене відпустили, при цьому терористи заявили, що це - "подарунок тобі від" Біса "з нагоди присвоєння йому російськими звання" генерал-майора".
Їй насправді дуже пощастила бо була жінка та й не військова. А от лише одне речення від потрапившого під Іловайськом у полон військовослужбовця Максима: "Били сильно, по-різному принижували, постійно нецензурно ображали, морили голодом. Одного прикували наручниками на вулиці і заборонили годувати, він так і помер у нас на очах".
Так звісно, це все не знімає вини так відповідальності, а ні з генерала, а ні з солдата, що повів себе негідно на цій війні, але ж головне, як на мене, питання постає все ж не до них, а до тих, хто цю війну почав, хто вчинив цю бійню кроваву на мирній, квітучій українській землі, зауважте, у цивілізованому третьому тисячолітті, майже в центрі ситої та спокійної Європи.
До тих, хто поклав тисячі людських життів на вівтар власного збагачення, наживи та політичних амбіцій.
Невже вони всі, так і зостануться непокараними, принаймні людським судом. Бо ж, від Божого звісно, їм не втекти. Там набагато все простіше, бо ж, а ні домовитись, а ні відкупитись не можливо. Ангели чомусь й досі, не знають, що таке корупція, хабар чи підкуп. Дивні такі, світлі та пухнасті…
Читайте всі новини по темі "Бої за Іловайськ" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.