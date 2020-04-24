Землю накриють потужні магнітні бурі: названі дати

В кінці квітня на планеті Земля очікується кілька магнітних коливань.

Як повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту ім. Лебедєва Російської академії наук, одна магнітна буря накриє Землю 27 квітня. Вона оцінюється в 4 бали з 10 (щоб подивитися графік, доскрольте до кінця сторінки).

Інше, трибальне коливання буде 30 квітня. Ще один магнітний сплеск – на 4 бали – пройде 5 травня.

На Землю обрушаться магнітні бурі

У цей період слід бути особливо обачними людям з підвищеною метеозалежністю, гіпертонікам і з проблеми серцево-судинної системи.

У період магнітних бур навіть у здорових людей може розболітися голова, з'явитися втома і нездужання, а також погіршитися настрій без видимої причини.

Залежні від перепадів космічної погоди люди більш чітко відчувають на собі навіть незначні сплески сонячної активності.

У особливо чутливих людей під час магнітних бур порушується робота серцево-судинної системи, загострюються хронічні захворювання, може підвищуватися артеріальний тиск і рівень адреналіну в крові, з'являються занепокоєння і страхи.

Щоб уникнути негативного впливу сонця в період магнітних бур, медики рекомендують не навантажувати себе надмірною фізичною роботою, більше відпочивати, уникати стресових ситуацій, а також дотримуватися правильного раціону харчування і водного режиму.

Також під час магнітної бурі варто обмежити далекі переміщення і поїздки, обов'язково брати з собою необхідні ліки.

Магнітні коливання в кінці квітня - на початку травня ФІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, у передвеликодній тиждень Землю сколихнули магнітні бурі, пік яких припав на 15 квітня.

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