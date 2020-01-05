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5 січня • оновлено в 12:57
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"Зеленському байдуже до Криму": у Порошенка відрегували на скандальний приїзд Dr. Alban

2.1т
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Депутат партії "Європейська солідарність", голової якої є п'ятий президент України Петро Порошенко, Володимир Ар’єв вважає, що Володимир Зеленський ще раз довів: йому байдужий Крим, він готовий здавати українську територію і потакати окупантам.

Про це політик написав у своєму Facebook, коментуючи особисте втручання Зеленського у роботу прикордонної служби України задля в’їзду шведського виконавця Dr. Alban. Він незаконно відвідував окупований Крим, а наприкінці року на запрошення "95-го кварталу" виступив у новорічному шоу, передає сайт партії.

"Черговий співун окупантів особистою протекцією Зеленського допущений в Україну. Він ще раз довів: йому байдужий Крим, він готовий здавати українську територію і потакати окупантам. Мало того, президент одноосібно порушив закон, який встановлює пряму відповідальність іноземних громадян за відвідання окупованої частини України в незаконний спосіб. І з цього приводу юристи мають вже подавати в ДБР заяву про злочин", – впевнений Ар’єв.

Dr.Alban і Володимир Зеленський

Dr.Alban і Володимир Зеленський

Фейсбук Борислава Берези

Його колега по партії Ірина Геращенко вважає, що втручання особисто президента Зеленського в правоохоронну діяльність прикордонної служби – це маркер неповаги нинішньої влади до держави та її кордонів.

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"Тепер на Майдані можна зустріти телеканал "Звєзда", засновником якого є Міністерство оборони РФ, де українських військових називають "каратєлі". А дівки, які ще вчора селфачилися з бойовиками, роблять стендапи на місці розстрілу Небесної Сотні. А СБУ коментує, що слідкує, й поки шо "звьозди" законів не порушили", – зазначила депутат.

Вона також звернула увагу на широке анонсування лекції російської діячки Ірини Хакамади, яка виступила на підтримку анексії Криму. "Й не біда, що русскій ліберал чомусь завжди закінчується на українському питанні, а на питанні "чий Крим" взагалі ламається. В Україні вже чекають "сватів", які не вилазили з окупованого Криму, але їм зняли заборону на в’їзд, бо ж мільйонам споживачів серіалів і Кварталу – "какая разніца", – проіронізувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український політик Борислав Береза закликав народних депутатів написати запит в СБУ з питанням, "на якій підставі пускають порушників закону, що забороняє в'їзд в Україну будь-яким іноземцям, які відвідують окупований Крим".

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Заборона російських зірок в Україні Заборона серіалу "Свати" в Україні
Особи
Володимир Зеленський Володимир Ар'єв Ірина Геращенко
Місце
Україна
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . позор . . . дошло до того - что ворюга критикует изменника
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филя филя
филя филя
визгами воинствующего меньшинства удовлетворён. но только сегодня. упоротые вам команда: завтра продолжить страдания по Крыму. пока не поступит команда с верху упорышам заткнуться)))
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D SS
D SS
в очередной Зе и его команда еще раз нарушили закон.. Ведь те артисты которые посещали Крым по приезду в Украину должны подвергаться уголовной ответственности в виде лешения свободы. Команда Зе сдает потихоньку Украину.https://glavcom.ua/country/politics/u-kvitni-zelenskij-maje-pokazati-putinu-zmini-do-konstitutsiji-ukrajini-piontkovskij-650829.html
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