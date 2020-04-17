Зеленський з'явиться у студії "Свободи слова Савіка Шустера": що обговорять

У п'ятницю, 17 квітня, о 21:00 у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" з'явиться президент України Володимир Зеленський. Разом із головами міст, представниками церков, СБУ та журналістами він шукатиме рішення актуальних проблем та відповідатиме на найгостріші запитання.

Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

Тема нового ефіру – "Президент Володимир Зеленський у студії: що нас чекає завтра?"

Гості студії обговорять із президентом найбільш актуальні на сьогодні для країни питання:

Які заходи плануються в Україні на Великдень?

Чи буде Україна продовжувати карантин?

Що буде з економікою країни після карантину?

На яку підтримку розраховувати бізнесу та людям, що залишилися без роботи?

Як серед високопосадовців СБУ міг виявитися шпигун? Що він планував здійснити на території України? Хто був його куратором?

Гості студії:

Володимир Зеленський, Президент України;

Представники Української Православної Церкви, Православної Церкви України і Української Греко-Католицької Церкви;

Віталій Кличко, мер Києва;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Вадим Бойченко, мер Маріуполя;

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);

Геннадій Москаль, генерал-лейтенант міліції, заступник голови СБУ (2007);

Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015);

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава УГКЦ заявив про безпрецедентні заходи на Великдень. Вперше, з часів підпілля Української греко-католицької церкви, богослужіння та освячення пасок буде відбуватися за зачиненими дверима.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!