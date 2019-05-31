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Зеленський звільнив главу Держприкордонслужби: що відомо

1.8тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України.

Відповідний указ опублікований на сайті новообраного президента. Крім цього, Зеленський також звільнив Цигикала з військової служби в запас.

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"Звільнити генерала армії України Цигикала Петра Олександровича з військової служби в запас з правом носіння військової форми одягу", – написано в указі.

Наказ президента

Наказ президента

скрін

Наказ президента

Наказ президента

скрін

У вересні 2014 Петро Цигикал обіймав посаду заступника начальника регіонального управління по оперативно-розшуковій роботі Північного регіонального управління Державної прикордонної служби. Після став директором Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби.

Петро Цигикал

Петро Цигикал

ДПСУ

У липні 2017 Петро Порошенко призначив Цигикал головою Державної прикордонної служби.

2 травня 2019 Петро Цигикал отримав звання генерала армії України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

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Особа
Петро Цигикал
Місце
Україна
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Keller Sandro
Keller Sandro
Молодец, правильно mr.призедент поступает: всех разогнать - своих набрать!
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