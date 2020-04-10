"Ми втомилися, але не зламалися": Зеленський звернувся до українців. Відео

Президент Володимир Зеленський розповів про допомогу, яку Україна отримує з-за кордону, а також виплати соціально незахищеним категоріям громадян.

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У своєму відеозверненні до українців, яке опубліковано на його сторінці в Facebook 10 квітня, Зеленський заявив, що уряд вже ухвалив низку рішень, які забезпечать фінансову допомогу пенсіонерам, людям, які втратили роботу через карантин, і медикам (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

"Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомлені. Але не зломлені. Наша боротьба з коронавірусом триває", – сказав голова держави.

Головне із заяви Зеленського

В Україну з Китаю і Південної Кореї прибуло чотири літаки з медичним вантажем. Прибуття ще чотирьох очікується на вихідних.

Україна нарощує власне виробництво захисних засобів.

Кабмін ініціював низку важливих рішень щодо змін до держбюджету.

Фонд боротьби з коронавірусом складе 66 мільярдів гривень, додатково 30 млрд будуть виділені пенсіонерам.

Будуть істотно збільшені виплати лікарям, які ведуть боротьбу з коронавірусом.

Почнуться виплати громадянам, які втратили роботу через карантин;

Буде проведена індексація пенсій.

Зарплата всіх державних службовців в Україні не перевищуватиме 47 тисяч гривень.

За словами президента, протягом останніх днів було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, виготовлених в Україні. Щодня виробляється майже мільйон масок.

Голова держави наголосив, що фонд боротьби з коронавірусом складе 66 мільярдів гривень. Із нього будуть збільшені виплати лікарям, які ведуть боротьбу з коронавірусом, а також виплати громадянам, які втратили роботу через карантин. Також фінансова допомога буде направлена сім'ям лікарів, які загинули від коронавірусу.

"За ці кошти передбачено істотно збільшити виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Також – купівля необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту. Виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще надання грошової допомоги сім'ям лікарів, які загинули від COVID-19. Ми хочемо застрахувати життя всіх медичних працівників, задіяних у протидії коронавірусу", – зазначив президент.

Окремо від фонду 30 мільярдів спрямують на виплати пенсіонерам. "Зокрема, на індексацію пенсій і допомоги в розмірі 1 тисячі гривень", – додав Зеленський.

Президент зазначив, що зарплата всіх державних службовців в Україні тепер не перевищуватиме 47 тисяч гривень.

"Затягнути паски повинні всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їх зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Нацбанку України, ЦВК і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів наглядових рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле", – зазначив голова держави.

Зеленський наголосив, що пріоритетом залишається проєкт "Велике будівництво", який стимулюватиме розвиток економіки і створить у країні тисячі нових робочих місць.

Також президент підтримав учителів із проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". "Помилитися – не страшно. Страшно – за все своє життя не створити нічого, самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я це говорю кожному хейтеру, які вважають своїм священним обов'язком написати гидоту на адресу українських вчителів", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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