ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Суспільство

"Зеленський зробив розсилку в Viber": Щур пожартував над кандидатами від "Слуги народу"

1.6тЧитати матеріал російською

Комедійний український ведучий Майкл Щур їдко пожартував про кандидатів у депутати від партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

У програмі #@)₴?$0 журналіст (справжнє ім'я Роман Вінтонів) звернув увагу на те, що серед списків політсили багато коміків і шоуменів (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Здається, в команді нового президента настільки не вистачає людей, що Зеленський просто зробив розсилку в Viber усім своїм контактам", – з іронією сказав він.

Новини
У Зеленського зібралися змінювати Конституцію: перші деталі

"І давайте молитися, щоб в його телефонній книзі було небагато номерів, підписаних: "Не відповідати", "Якесь пукало", "Вальжанна-астролог" і "Микола Тищенко", – додав співведучий Вітоніва.

Наприклад, кандидат від "Слуги народу", український комік Сергій Сивохо, який балотується в Раду по 49 мажоритарному округу, змагатиметься з регіоналом, главою політради партії "Опозиційний блок" Борисом Колесніковим.

"Зеленський зробив розсилку в Viber": Щур пожартував над кандидатами від "Слуги народу"

Скрін відео

Ведучі пожартували, що після виборів у телеканалу "Рада" є всі шанси стати більш популярним, ніж розважальні ресурси.

Нагадаємо, раніше політична партія "Слуга народу" опублікувала список мажоритарних кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році.

Як писав OBOZREVATEL, до цього Майкл Щур у своїй програмі висміяв українського музиканта, кандидата в депутати Святослава Вакарчука.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Майкл ЩурВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політикаПартія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel