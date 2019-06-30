"Зеленський зробив розсилку в Viber": Щур пожартував над кандидатами від "Слуги народу"

Комедійний український ведучий Майкл Щур їдко пожартував про кандидатів у депутати від партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

У програмі #@)₴?$0 журналіст (справжнє ім'я Роман Вінтонів) звернув увагу на те, що серед списків політсили багато коміків і шоуменів (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Здається, в команді нового президента настільки не вистачає людей, що Зеленський просто зробив розсилку в Viber усім своїм контактам", – з іронією сказав він.

"І давайте молитися, щоб в його телефонній книзі було небагато номерів, підписаних: "Не відповідати", "Якесь пукало", "Вальжанна-астролог" і "Микола Тищенко", – додав співведучий Вітоніва.

Наприклад, кандидат від "Слуги народу", український комік Сергій Сивохо, який балотується в Раду по 49 мажоритарному округу, змагатиметься з регіоналом, главою політради партії "Опозиційний блок" Борисом Колесніковим.

Скрін відео

Ведучі пожартували, що після виборів у телеканалу "Рада" є всі шанси стати більш популярним, ніж розважальні ресурси.

Нагадаємо, раніше політична партія "Слуга народу" опублікувала список мажоритарних кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році.

Як писав OBOZREVATEL, до цього Майкл Щур у своїй програмі висміяв українського музиканта, кандидата в депутати Святослава Вакарчука.

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