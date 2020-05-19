Той факт, що за останню добу в Україні від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло (356 проти 260), вселяє надію.

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Втім це не означає, що до пандемії слід ставитися легковажно, адже боротьба триває. Про це на традиційній нараді з питань запобігання поширенню COVID-19 заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляється на сайті глави держави.

Володимир Зеленський Сайт президента України

"Коронавірусна епідемія змусила нас усіх ухвалювати нові рішення й нові умови життя. Всі країни у світі переосмислили свої підходи. Сьогоднішня тенденція з кількості тих, хто захворів, і тих, хто одужав, вселяє надію, що перші виклики ми достойно пройшли. Однак це не означає, що ми повинні недбало ставитися до коронавірусної інфекції. Робитимемо все, щоб гарантувати безпеку українців", – наголосив український лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що вдруге за час пандемії в Україні кількість одужалих перевищила кількість захворілих.

За його словами, після 22 травня в Україні продовжать обмеження та будуть вводити адаптивний карантин на підставі трьох критеріїв.

Йдеться про захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення, заповненість ліжок у лікарнях, які борються з коронавірусом (не повинна перевищувати 50%) та кількість тестувань, що проводяться в кожному регіоні.

У разі, якщо стабільності в цих показниках не буде, карантин в Україні не буде пом'якшено.

Зі свого боку головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що карантин продовжать до 22 червня, але він буде істотно послаблений.

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