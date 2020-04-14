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14 квітня • оновлено в 20:21
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Зеленський заявив, коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

4.2т
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Президент України Володимир Зеленський розповів, коли Україна досягне піку захворюваності на коронавірус COVID-19.

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У своєму зверненні до українців 14 квітня голова держави зазначив, що йдеться про 20-ті числа квітня.

"Якщо Італія і Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня", – зазначив Зеленський.

За словами президента, аналізуючи статистику хворих в Україні, протягом останніх днів можна відзначити певну стабілізацію.

"Різкого стрибка не відбулося завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. Це слід продовжувати. Розслаблятися зарано і небезпечно", – підкреслив Зеленський.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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