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23 квітня • оновлено в 18:13
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Юрій Сергієнко
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Зеленський записав нове звернення до українців і заявив про план виходу з карантину

29.1т
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Президент Володимир Зеленський заявив про план виходу України з карантину, введеного через коронавірус COVID-19.

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Про це йдеться в його зверненні, опублікованому на сторінці глави держави у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"У нас є чіткий план!" Зеленський записав нове звернення до українців

Головне зі звернення президента:

  • У влади є чіткий план виходу з карантину.

  • Україна отримає 1,2 мільярда євро на боротьбу з коронавірусом.

  • Країна починає клінічні випробування препарату проти COVID-19.

Зеленський підтримав рішення уряду продовжити карантин до 11 травня і заявив про чіткий план виходу з нього.

"Скоро прем'єр міністр озвучить детальний сценарій виходу з карантину, який складається з п'яти етапів. Плавний вихід почнеться за двох ключових умов: протягом десяти днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менше, ніж наполовину", – уточнив він.

Президент подякував українцям, які відсвяткували Великдень вдома. "Ваш вчинок доводить – ми є зрілими, відповідальними громадянами, які думають про себе, своїх близьких і українських лікарів", – сказав він.

Зеленський додав, що Європейська комісія вирішила надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро.

"Це важливі кошти, які зможуть гарантувати макрофінансову стабільність у нашій країні, і пом'якшать негативні наслідки пандемії для громадян", – зазначив Зеленський.

За словами голови держави, в ці дні Україна почне клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом.

Наостанок Зеленський розповів, що 23 квітня в Гостомелі приземлився Ан-225, який доправив понад 12 мільйонів масок і сотні тисяч захисних костюмів і окулярів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив – продовження пов'язане з тим, що пік захворюваності очікується 3-8 травня

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
У нас есть четкий план - Первый пункт - разработка четкого плана. Второй пункт - разработка варианта В четкого плана. Что это за вариант В - хрен его знает, но если что, то ШО-НИБУДЬ придумаем. Короче, все будет ОК. И в конце я вам сыграю... Знаете как и на чем
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни украинци! Напоминаю вам, что что ВВП Украины сейчас примерно равен ВВП Московской области... В 1991 году ВВП УССР был примерно в 3 раза меньше ВВП РСФСР. А в 2019 году ВВП Украины ($126 млрд) в 14 раз меньше ВВП России ($1 754 млрд)... стесняюсь спросить, деградация Украины это результат чего?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вам для справки: население Московской области 8 млнов человек...
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Pollak John
Pollak John
а как же быть с твоим обещанным миллионом ?))
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Суспільство

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    Підтверджені випадки: 7170.

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