Президент України Володимир Зеленський закликав українців з розумінням ставитися до посилення карантину через загрозу коронавірусу.

Нове відеозвернення глави держави було опубліковано на його офіційних сторінках в соцмережах (щоб подивитися відое, доскрольте до кінця сторінки).

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Головне зі звернення Зеленського:

"Давайте не перетворюватися на ображених дітей, яким під час застуди заборонили їсти морозиво".

В Україну на цьому тижні прибуде мінімум 7 літаків з Китаю і Південної Кореї з експрес-тестами і тест-системами ПЛР, захисними костюмами, апаратами ШВЛ, масками, респіраторами.

Влада планує доставити в Україну 50 млн масок.

Україна на цьому тижні почне виробляти власні тест-системи ПЛР.

СБУ і МВС будуть реагувати на поведінку мерів, які відмовляться дотримуватися правил карантину і не обмежать рух транспорту.

Великодні богослужіння транслюватимуть українські телеканали.

Володимир Зеленський

"З учорашнього дня уряд запровадив нові обмеження задля подолання коронавірусу. Наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації. Наші дії є абсолютно симетричними з більшістю країн Європи та світу. А санкції за порушення правил карантину, наприклад, в Італії становлять до 3 тисяч євро, у Франції – майже 4, у Сінгапурі – до 10 тисяч доларів, а в Іспанії – до 30 тисяч євро. Ми всі стоїмо на сторожі демократичних цінностей і свобод, але є часи, коли пріоритетом стає здоров’я та життя цілої нації", – сказав президент.

Зеленський розповів, що незабаром в Україні прилетять не менше 7 літаків з Китаю і Південної Кореї. Вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски й респіратори. Паралельно ми максимально нарощуємо вітчизняне виробництво – починаємо виготовляти власні тест-системи ПЛР, а ще Україна щодня випускає 900 тисяч масок.

Президент закликав українців бути максимально обережними в дні Великодня.

"Уже цієї неділі Пасху відзначатимуть християни західного обряду. Ми опинились у ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції заради здоров’я та життя. Зі свого боку ми зробимо все, аби забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові – це не створювати небезпеку для здоров’я й життя ближнього", – сказав він.

"Ми всі хочемо мати нормальне, людське літо. Не літо самоізоляції. А звичне. З морем, мандрівками, морозивом і засмагою. Давайте зробимо собі нормальне літо. Трішки побудемо вдома, не допустимо розповсюдження вірусу і потім обов’язково відзначимо нашу перемогу над недугою. Сьогодні саме такий час. Давайте не перетворюватися на ображених дітей, яким під час застуди батьки заборонили їсти морозиво. Всі обмеження є лише тимчасовими незручностями, вони важливі й потрібні для вашої ж безпеки", – додав Зеленський.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер в громадських місцях запроваджено обов'язковий "масочний режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

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