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22 квітня • оновлено в 17:46
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Зеленський запевнив у закінченні війни на Донбасі за його каденції президента

14.1т
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Президент України Володимир Зеленський упевнений у тому, що закінчення війни на Донбасі вдасться домогтися за термін його перебування на посаді.

Про це глава держави сказав у фільмі "Рік президента Зеленського", який 22 квітня демонструє телеканал "Україна", написало інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові – рік ще не минув", – заявив Зеленський.

Зеленський запевнив у закінченні війни на Донбасі за його каденції президента. Ілюстрація

Зеленський запевнив у закінченні війни на Донбасі за його каденції президента. Ілюстрація

За його словами, тепер щотижня відбуватимуться зустрічі Тристоронньої контактної групи у відеорежимі.

"Тобто ми пришвидшили цей процес, і будуть результати. Після кожної Мінської зустрічі повинен бути папір, що ми про щось домовилися і зробили крок вперед", – підкреслив президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що буде змінювати склад Кабінету міністрів доти, доки не вдасться зібрати "ідеальний уряд".

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
договорится можно было еще летом...как нациков уберут, так сразу договорятся...
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Жалкий шлемазл!
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
По его словам, теперь каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в видео-режиме ? Однако ! И Меркель что-то звонить стала часто. А какая уверенность, согласитесь такого ещё не было. Может мы ещё чего-то не знаем ? Шаги вперёд - это правильное направление !
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