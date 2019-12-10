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10 грудня • оновлено в 10:34
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"Зеленський витримав тиск фюрера, але..." Українці розділилися за підсумками саміту в Парижі

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Українці в соціальних мережах активно обговорювали підсумки "нормандського саміту" в Парижі, де вперше зустрілися президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін.

Так, кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв у Facebook зазначив, що зустріч загалом минула добре.

"Тиск фюрера, якщо він був (а він був), Зеленський, за зовнішніми враженнями, витримав. Тисну руку. Ось тільки до спілкування з "російськими журналістами" його взагалі не підготували. Звісно, ніяких представників "росЗМІ" ні запрошувати, ні пускати в Україну не можна, Тому що це такі ж солдати Путіна, як військові, їхній візит може бути корисним тільки для пропаганди рейху", – написав він.

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Радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив у мережі, що "зради" не відбулося: "Ніяких поступок ворогові немає. Наші полонені повернуться додому. Я поки задоволений".

Також колишній депутат Київради Олексій Давиденко в мережі зазначив, що на саміті "Зеленський тримався молодцем".

"Зеленський говорив багато речей прямо в лоб, не добираючи дипломатичних слів. Тези з його вуст були однозначні проукраїнські та, я б навіть сказав, занадто однозначні як для дипломатичних переговорів – в нашу сторону. Чесно. Не чекав побачити його на першій зустрічі з Путіним таким чітким, виразним і підготовленим. Був на рівних! Не молодшим і не меншим, а для мене – це було важливо", – повідомив він.

Політичний експерт Ігор Тишкевич також згоден, що "зрада" поки скасовується. Він зазначив, що Зеленський набирається досвіду й це "прикольно".

"Для Путіна два важливі переговорні майданчики за першу декаду грудня і на обох облом. Це теж, щонайменше, весело", – зазначив він.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

"Зрада" скасовується. Володимир Зеленський підтвердив, що в Україні консенсус щодо Донбасу й Криму", – висловив свою думку український журналіст Роман Цимбалюк.

Колишній нардеп Борислав Береза в соцмережі теж написав, що підсумки в "нормандському форматі" показали не найгірший варіант.

"І зради немає. У Путіна так і залишилося своє бачення, яке кардинально відрізняється від наших інтересів. Тут нічого нового. Саме тому я не вірив і не вірю в швидкий мир на умовах вигідних Україні і в швидке повне припинення вогню підконтрольними силами Кремля. У них інші цілі. Єдиним досягненням можна буде вважати обмін всіх на всіх, якщо його вдасться провести. Українці повинні повернутися додому", – акцентував він.

Однак далеко не всі побачили "перемогу" на зустрічі в Парижі. У мережі зазначали, що підсумки саміту були провалені для України.

"Переговори в Парижі – це повний провал Зеленського і руйнування ілюзій, що з Путіним можна сісти, подивитися в очі й домовитися десь посередині. Справжні перемовини з Путіним виявилися жорсткими, які Зеленський витримав недовго і майже нічого досягти не зміг... Дякую, Володимире Олександровичу, що інтересів країни не здав. Пам'ятай, ми стежимо за кожним кроком", – написав у Facebook політтехнолог Віктор Уколов.

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"Я не бачу сенсу радіти тому, що президент виконує частину своїх обов'язків. Саме так, як ви не радієте сантехніку тільки за те, що він до вас прийшов. Це частина роботи, і дуже добре, що в процесі саміту президент озвучив справді важливі речі про територіальну цілісність, неможливість федералізації або втрати територій. І дуже важливо, що сепаратисти були названі сепаратистами, а Крим із Донбасом – Україною. Це добре", – зазначив в соцмережі політолог Костянтин Батозський.

Українська журналістка Яніна Соколова в мережі зазначила, що не варто вірити обіцянкам Путіна.

"Перекладаю. Якщо у Путіна буде настрій – обміняють полонених під Новий рік. Решта – ілюзія. Не раз доведено", – підкреслила вона.

"Війна триває. Зеленський знову поступився, але, слава Богу – не так далеко, як міг (або мав намір). Всі ці "розведення" – ми їх уже бачили. Це не розведення, а відведення українських військ", – повідомив журналіст Борис Немировський.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" в Парижі, за підсумками якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

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Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Есть хороший украинский политолог Ищенко. Рекомендую https://news-front.info/2019/12/10/pochemu-vstrecha-v-parizhe-ne-potryasla-mir-rostislav-ishhenko/
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Хо Хол
Хо Хол
Так и не понял где именно перемога. Ненавистные минские соглашения выполнять надо, ненавистную формулу Штайнмайера тоже, амнистия должна быть, отведение войск тоже, особый статус тоже, контроль над границей только после выборов, изменения в конституции в том числе, по газу никаких успехов, про Крым вопрос не подняли, да и переговоры вести приходится с человеком, который отжал часть твоей страны, так еще и спонсирует тeppopистов на твоей земле. Еще и условие поставили - через 4 месяца отчитаться о проделанной работе. Это по мнению xoxлов успех? В смысле не обocpaлся и уже хорошо?
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