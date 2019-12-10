"Зеленський витримав тиск фюрера, але..." Українці розділилися за підсумками саміту в Парижі

Українці в соціальних мережах активно обговорювали підсумки "нормандського саміту" в Парижі, де вперше зустрілися президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін.

Так, кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв у Facebook зазначив, що зустріч загалом минула добре.

"Тиск фюрера, якщо він був (а він був), Зеленський, за зовнішніми враженнями, витримав. Тисну руку. Ось тільки до спілкування з "російськими журналістами" його взагалі не підготували. Звісно, ніяких представників "росЗМІ" ні запрошувати, ні пускати в Україну не можна, Тому що це такі ж солдати Путіна, як військові, їхній візит може бути корисним тільки для пропаганди рейху", – написав він.

Радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив у мережі, що "зради" не відбулося: "Ніяких поступок ворогові немає. Наші полонені повернуться додому. Я поки задоволений".

Також колишній депутат Київради Олексій Давиденко в мережі зазначив, що на саміті "Зеленський тримався молодцем".

"Зеленський говорив багато речей прямо в лоб, не добираючи дипломатичних слів. Тези з його вуст були однозначні проукраїнські та, я б навіть сказав, занадто однозначні як для дипломатичних переговорів – в нашу сторону. Чесно. Не чекав побачити його на першій зустрічі з Путіним таким чітким, виразним і підготовленим. Був на рівних! Не молодшим і не меншим, а для мене – це було важливо", – повідомив він.

Політичний експерт Ігор Тишкевич також згоден, що "зрада" поки скасовується. Він зазначив, що Зеленський набирається досвіду й це "прикольно".

"Для Путіна два важливі переговорні майданчики за першу декаду грудня і на обох облом. Це теж, щонайменше, весело", – зазначив він.

Путін і Зеленський

"Зрада" скасовується. Володимир Зеленський підтвердив, що в Україні консенсус щодо Донбасу й Криму", – висловив свою думку український журналіст Роман Цимбалюк.

Колишній нардеп Борислав Береза в соцмережі теж написав, що підсумки в "нормандському форматі" показали не найгірший варіант.

"І зради немає. У Путіна так і залишилося своє бачення, яке кардинально відрізняється від наших інтересів. Тут нічого нового. Саме тому я не вірив і не вірю в швидкий мир на умовах вигідних Україні і в швидке повне припинення вогню підконтрольними силами Кремля. У них інші цілі. Єдиним досягненням можна буде вважати обмін всіх на всіх, якщо його вдасться провести. Українці повинні повернутися додому", – акцентував він.

Однак далеко не всі побачили "перемогу" на зустрічі в Парижі. У мережі зазначали, що підсумки саміту були провалені для України.

"Переговори в Парижі – це повний провал Зеленського і руйнування ілюзій, що з Путіним можна сісти, подивитися в очі й домовитися десь посередині. Справжні перемовини з Путіним виявилися жорсткими, які Зеленський витримав недовго і майже нічого досягти не зміг... Дякую, Володимире Олександровичу, що інтересів країни не здав. Пам'ятай, ми стежимо за кожним кроком", – написав у Facebook політтехнолог Віктор Уколов.

"Я не бачу сенсу радіти тому, що президент виконує частину своїх обов'язків. Саме так, як ви не радієте сантехніку тільки за те, що він до вас прийшов. Це частина роботи, і дуже добре, що в процесі саміту президент озвучив справді важливі речі про територіальну цілісність, неможливість федералізації або втрати територій. І дуже важливо, що сепаратисти були названі сепаратистами, а Крим із Донбасом – Україною. Це добре", – зазначив в соцмережі політолог Костянтин Батозський.

Українська журналістка Яніна Соколова в мережі зазначила, що не варто вірити обіцянкам Путіна.

"Перекладаю. Якщо у Путіна буде настрій – обміняють полонених під Новий рік. Решта – ілюзія. Не раз доведено", – підкреслила вона.

"Війна триває. Зеленський знову поступився, але, слава Богу – не так далеко, як міг (або мав намір). Всі ці "розведення" – ми їх уже бачили. Це не розведення, а відведення українських військ", – повідомив журналіст Борис Немировський.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" в Парижі, за підсумками якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!