Зеленський відзвітував про поїздку на Донбас і розповів про "велику дорогу" до миру

Президент України Володимир Зеленський за два дні проїхав 100 кілометрів по лінії розмежування на Донбасі.

Як повідомив він у Facebook, було два дні відвертих розмов з бійцями на передовій та активного моніторингу ситуації, роботи в ситуаційних кімнатах і обов’язкові виходи на передову.

"Вірю насамперед бійцям з передової, які можуть порівняти ситуацію: якою війна була торік, якою – в першій половині 2020-го і як воно зараз. Один боєць зізнався, що йому "дико" чути тишу. Не один, не два дні тиші. Попри дрібні провокації можна казати, що нам вдається виконувати свою частину надскладних домовленостей. Зрозуміло, що наші військові прекрасно та професійно оцінюють усі можливі ризики. Але потрібно, щоби й інша сторона нарешті зрозуміла цінність миру. І теж прискіпливо дотримувалася режиму припинення вогню", – зазначив Зеленський.

За його словами, далі – знову важкі переговори.

"Нормандія" – це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації. Туди, де працюють закони. Де поважають права людини. "Нормандія" – це початок свободи Донбасу. І це початок великої дороги. Наступна зупинка – Берлін, де ми зафіксуємо проміжні успіхи перемир’я та рушимо далі. Щоб остаточно закрити кейс війни. І ми зробимо все, щоб так і було. І зробимо це прозоро, відкрито. А якщо щось піде не так, то тоді кожен буде розуміти, що й чому пішло не так. І хто в цьому винен", – підкреслив президент.

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