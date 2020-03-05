Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українцями в Полтаві після робочого візиту.

Офіс глави держави ввечері 5 березня опублікував відео, на якому Зеленський у супроводі своїх охоронців вийшов до людей, які чекали зустрічі з ним.

На короткому відео видно, як українці, серед яких багато молоді, просять президента зробити з ним фото. Деякі приходили, щоб потиснути руку і висловити доброзичливі побажання.

"Президент України Володимир Зеленський дякує полтавцям за теплий прийом і гостинність!" – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, у Нових Санжарах Полтавської області 5 березня закінчився двотижневий карантин у громадян, яких 20 лютого евакуювали через коронавірус із Китаю. При цьому на Полтавщину з робочим візитом, а також, щоб зустріти виписаних пацієнтів із санаторію Нацгвардії, прибув президент Володимир Зеленський.

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