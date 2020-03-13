Зеленський терміново звернувся до українців через коронавірус. Відео

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і розповів про заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

У відеозверненні Зеленський закликав громадян і жителів України не піддаватися паніці і зберігати холодний розум.

OBOZREVATEL пропонує основні тези з виступу глави держави.

Володимир Зеленський звернувся до українців

Для іноземців закриють кордон, регулярні авіарейси зупинять

"Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 00:01 16 березня іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України. Ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні будь-якими іншими засобами.

Виняток становлять іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, зокрема, представники офіційних міжнародних організацій і дипломатичних місій. Через два тижні це питання буде розглянуто повторно", – заявив він.

Зеленський зазначив, що вирішив діяти на випередження і не чекати офіційної сотні або тисячі хворих українців.

"Що стосується інших громадян України. Через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутися додому. Ті, хто з об'єктивних причин не встигне цього зробити, повинні звернутися в українське консульство. У спільній взаємодії з українськими авіакомпаніями вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами", – сказав він.

Українців будуть відправляти на обсервацію

"Всі, хто повернуться, будуть піддані медичній перевірці. У разі виявлення ознак захворювання – направлені в обсервацію ", – сказав Зеленський.

Всім громадянам він порадив утриматися від поїздок за кордон без крайньої необхідності, особливо це стосується туристичних подорожей.

100 млн на тести і пересувні лабораторії

Найближчим часом в кожному регіоні країни з'являться інфекційні медустанови з експрес-тестами. "Постановою Кабміну вже виділено 100 млн гривень на засоби захисту. У разі необхідності буде виділено 500 млн на закупівлю медобладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою", – повідомив президент.

Зеленський зазначив, що незабаром буде виготовлено 200 тисяч експрес-тестів, а медичні заклади отримають додатково 10 мільйонів масок.

"Також для проведення тестування в регіонах України будуть використовуватися пересувні лабораторії. Маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості і за доступною ціною. Держава економічно простимулює запуск виробництва засобів індивідуального захисту", – повідомив він.

Українцям: без паніки, сидіть вдома

Він попросив українців відмовитися від "штурму" супермаркетів і аптек: "гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу".

Зеленський також закликав українців бути відповідальними і залишатися вдома за можливості, не відмовлятися від самоізоляції при появі ризиків захворювання, а також не ігнорувати правила гігієни.

"Людей похилого віку, особливо які мають хронічні хвороби, я дуже прошу залишатися вдома. Як показує світовий досвід, а особливо Китаю, де вірус істотно пішов на спад, найефективніший спосіб боротьби – бути вдома", – сказав президент.

В кінці Зеленський подякував лікарям за роботу і пообіцяв захистити військовослужбовців від інфекції.

"Ми доручили органам місцевого самоврядування та місцевої влади ввести додаткове матеріальне заохочення медичних працівників, які залучені до протиепідемічних та лікувальних заходів", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL, 13 березня в Україні була зафіксована перша смерть від коронавірусу – в Радомишлі Житомирської області померла 71-річна пенсіонерка. В цей же день в Італії померла 65-річна українка, яку госпіталізували кілька днів тому.

Ще є на Буковині двоє хворих – чоловіки 64 і 39 років. У Чернівецькій області вже про б'явілі надзвичайний стан через коронавірусу.

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