Зеленський терміново прибув на Луганщину через руйнівні лісові пожежі. Відео

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі.

Як повідомили на сайті глави держави, Зеленський огляне місця займання й заслухає доповідь голови Луганської ОДА та представників ДСНС щодо ліквідації надзвичайної ситуації (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Разом із главою держави на Луганщину поїхали глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зеленський прибув на Луганщину через лісові пожежі Скриншот

"Нині є інформація про 5 загиблих. До кінця для будемо мати остаточні дані. Уже відомо про знищення 24 будівель, ще 59 мають важкі пошкодження. Пріорітет – люди. Переселенням займається голова облдержадміністрації. Ми вирішили надати 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила дім, для купівлі нового житла. Окремо ми виділимо по 20 тисяч гривень кожній людині для підтримки", – зазначив Зеленський.

Крім того, він ухвалив рішення про використання у регіоні авіації. Як зазначив Аваков, особливість такого рішення – близість лінії розмежування і відсутність розуміння зі сторони окупантів.

"Ставимо завдання до кінця дня повністю локалізувати усі осередки, щоб, навіть якщо вітер здійметься, як учора, ми не мали жодного ризику", – зазначив він.

Зеленський прибув на Луганщину через лісові пожежі Скриншот

Нагадаємо, 6 липня біля с. Осколонівка Луганської області на території Борівського і Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га.

Вранці 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер і високу температуру повітря відбулося поширення пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі біля села Капітанове, площа якого становить близько 40 гектарів.

У поліції Луганській області повідомили, що підтверджена загибель 4 громадян, місцеперебування одного громадянина не встановлено. Евакуйовано 27 осіб, з них 22 дитини. В результаті пожежі знищені вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджені.

Зеленський прибув на Луганщину через лісові пожежі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай припустив, що причиною масштабних лісових пожеж міг стати підпал.