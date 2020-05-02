Когда-то по неопытности один мальчик решил очень серьезно перепугать ежика голой попой. Ежик после того случая еще месяц заикался. правда, мальчик в тот месяц вообще не мог сидеть. За опыт сколько не плати – не переплатишь. Мальчик наверняка сделал правильные выводы. Судя по заявлениям президента, у него такого опыта не было...

Итак, целый ряд городов отменяют карантин. Во всяком случае, сильно его упрощают, отменяя самые одиозные и бестолковые нормы. Черкассы, Днепр, говорят уже Запорожье, Мукачево и целый ряд других городов присоединяется. Фактически посылая центральную власть при полной поддержке местного населения. Впереди выборы в местные органы власти, так что вполне логичное решение. Центральную власть предупреждали (и я лично - не раз), что у них нет возможности остановить процесс всеобщего забивания болта на карантин. Народ отменяет самые дикие правила самостоятельно. Вы можете возглавить процесс – это сохранит видимость того, что вы чем-то управляете. А можете сопротивляться – и долго свистеть вслед уходящему поезду. Выбор логичен?

Вовсе нет. Зеленский в очередном видосике передает "пламенный привет" мэру Черкасс и грозит страшной карой. Он что, решил мэру Бондаренко перед выборами принципиально поднять рейтинг? После отмены карантина рейтинг городского головы слегка подрос, но после угроз президента... Бондаренко получается защитником черкащан от злобной власти в Киеве, еще и рискует пострадать за народ. Рейтинг Зе-команды в регионе падает стремительным домкратом, популярность Бондаренко растет. Интересно, сколько стоит такая реклама в Офисе президента? Или все получается случай, по глупости?

Люди самостоятельно отменяют самые дикие требования карантина. Особенно после скандала с "Велюром" Тищенко и прочими зашкварами. Которым Зеленский ничего не передает. И местные элиты логично постараются возглавить это сопротивление - это для них вопрос политического выживания. Как они будут реагировать на пламенные приветы от Зеленского? Я мог бы сказать прямо, но не стану этого делать. Ограничусь намеком в виде анекдота по теме. Итак, 1917 год, Петроград, телефонная станция, входящий звонок:

- Але, барышня? Говорит матрос Железняк, соедините меня со Смольным!

- Але, Смольный? Говорит матрос Железняк, соедините меня с приемной Владимира Ильича Ленина!

- Але, приемная Ленина? Говорит матрос Железняк, соедините меня с Владимиром Ильичем!

- Але, Владимир Илиьич? Говорит матрос Железняк. Как на х*й?...

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