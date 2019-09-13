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13 вересня • оновлено в 18:52
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"Зеленський розділив Україну": Казарін вказав на небезпеку

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Президент Володимир Зеленський розділив українське суспільство на дві нерівноцінні групи – тих, хто беззастережно вірять главі держави і тих, хто абсолютно йому не довіряє.

Таку думку в своєму блозі для LIGA.net висловив український журналіст Павло Казарін. Він заявив, що країна фактично перетворилася на дві секти, які "оголошують єрессю будь-який сумнів".

"Причому сьогодні, станом на осінь 2019, обидві ці позиції частіше емоційні, ніж раціональні. Післясмак від виборів дуже сильний – і кожна сторона продовжує виправдовувати в своїх очах своє недавнє волевиявлення. Ніхто не хоче залишитися в дурнях. А тому ті, хто голосував за Зеленського, – готові адвокатувати будь-який його крок. А ті, хто голосував проти нього, – навпаки", – зазначив він.

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Казарін сказав, як Зеленський розділив Україну

Казарін сказав, як Зеленський розділив Україну

atr.ua

Казарін порівняв обрання Зеленського президентом з ситуацією, в якій незнайомець тримає в руках квітку-семицвітку.

"І тепер всі напружено чекають того, що саме він стане згадувати. Захоплені очікування одних і відчайдушний скепсис інших пояснюється одним і тим же. Ми досі мало що знаємо про людину, що отримала всю повноту влади в країні. Що не дивноще рік тому Зеленського просто не існувало на наших горизонтах як людини, етична і політична позиція якої мала хоч якесь значення", – зазначив журналіст.

Поки, за словами Казаріна, очікування скептиків, не справдилися – "фінансова система не звалилася, асоціація не скасована, гривня не знецінилася". Однак справжнє обличчя Зеленського, за твердженням журналіста, покажуть переговори з Москвою. І за будь-якого результату країна, знову ж таки, буде розділена.

Казарін сказав, як Зеленський розділив Україну

Казарін сказав, як Зеленський розділив Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Віталій Портников розповів, чого боїться Зеленський у відносинах із Верховною Радою.

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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Да завалит клоун все, что можно завалить. Он это уже делает: внешняя политика практически легла, готовит общество к сдаче интерессов Украины на Донбассе вцелом, как государства, принимаются никому неясные и противоречивые законы в Раде. Все идет к управляемому хаосу, чего и добивался Путлер, теперь понятна его позиция, кто угодно, только не Порошенко, потому что Порошенко серьезно засел в горле косточкой раиссии.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Кризский Игорь, так зеленского ваши хозяева назначали ,не для того чтоб руина процветала!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кризский Игорь, я проти Зе, але ти є іллюстрацією написаного.
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