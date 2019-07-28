Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Дніпро

Зеленський раптово "перейменував" Дніпропетровщину: фото нового конфузу

70.6т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у своєму дописі назвав область Дніпровською замість Дніпропетровської.

Публікація була оприлюднена на його офіційній сторінці в Facebook і присвячена скандалу довкола начальника ГУНП Дніпропетровської області Віталія Глуховері.

"У сучасному світі нічого неможливо приховати. Незважаючи на всі спроби замовчати історію про затримання патрульних, які зупинили за порушення авто начальника обласного управління МВС в Дніпровській області Віталія Глуховерю, відео з подробицями інциденту з'явилося в соцмережах та ЗМІ", – написав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook Володимир Зеленський

За більш ніж 20 годин з моменту публікації написання назви області так і не відредагували. Не помітили цього і коментатори допису, які висловлювали свою точку зору про те, що трапилося.

Зеленський раптово "перейменував" Дніпропетровщину

Питання нової назви для області постало після перейменування Дніпропетровська в Дніпро.

7 лютого Верховна Рада України ухвалила рішення про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.

 

Як писав OBOZREVATEL, в липні розгорівся ще один скандал через висловлювання президента. Він назвав відомого журналіста Михайла Ткача "хлопчиком".

Трохи раніше Зеленський назвав секретаря Бориспільської міськради "розбійником", вигнав його з наради і обіцяв подзвонити в.о. глави СБУ Івану Баканову "щодо цього чорта".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна
Тег
Володимир Зеленський
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
37
39
Смішно
54
Цікаво
10
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
Ця помилка цілком пасує до до загального портрету некомпетентного Зєлупи.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Приходько Владимир
Приходько Владимир
Чёй-то не слыхать здесь кукареканья петухов россейских и блеянья овец коммунистически-православных, мол "А нас за что"? А вот за то самое, "братья" вы наши меньшие :) Будем вас, петухов русского мира, обезглавливать в Украине и наводить потихоньку порядок. Заеб*л уже этот советский союз, где каждый начальствующий петух (по недоразумению молчащего быдла) качает свои права сугубо православным образом, нарушая законы Божьи и человеческие. Я хоть и не голосовал за Зеленского, но не могу не воскликнуть "Браво, пане Президенте"! Ибо новый президент успешно продолжает начатое при Порошенко (и почему-то забуксовавшее при нём) украинский исход из русского мира в цивилизацию
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Сова Юлія
Сова Юлія
Ну от що важливіше: ситуація з патрульними і начальством, якому "завжди все можна" чи те що президент неправильно область назвав???? Таке враження, що спеціально відволікають увагу людей на дрібниці.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel