Зеленський раптово "перейменував" Дніпропетровщину: фото нового конфузу

Президент України Володимир Зеленський у своєму дописі назвав область Дніпровською замість Дніпропетровської.

Публікація була оприлюднена на його офіційній сторінці в Facebook і присвячена скандалу довкола начальника ГУНП Дніпропетровської області Віталія Глуховері.

"У сучасному світі нічого неможливо приховати. Незважаючи на всі спроби замовчати історію про затримання патрульних, які зупинили за порушення авто начальника обласного управління МВС в Дніпровській області Віталія Глуховерю, відео з подробицями інциденту з'явилося в соцмережах та ЗМІ", – написав Зеленський.

Володимир Зеленський Facebook Володимир Зеленський

За більш ніж 20 годин з моменту публікації написання назви області так і не відредагували. Не помітили цього і коментатори допису, які висловлювали свою точку зору про те, що трапилося.

Питання нової назви для області постало після перейменування Дніпропетровська в Дніпро.

7 лютого Верховна Рада України ухвалила рішення про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.

Як писав OBOZREVATEL, в липні розгорівся ще один скандал через висловлювання президента. Він назвав відомого журналіста Михайла Ткача "хлопчиком".

Трохи раніше Зеленський назвав секретаря Бориспільської міськради "розбійником", вигнав його з наради і обіцяв подзвонити в.о. глави СБУ Івану Баканову "щодо цього чорта".

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