Зеленський публічно образив жінок, на нього накинулися

Президент України Володимир Зеленський оскандалився сексистською заявою, розділивши "жінку" та "людину" на різні "види".

Конфуз трапився під час виступу Зеленського на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. (Щоб послухати аудіо, проскрольте нижче)

"Нехай жінка перша скаже, це правильно..." – сказав Заленськийпід час діалогу з присутніми.

Його перебив чоловік із залу.

"Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!" – відповів президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новорічному зверненні до народу президент України Володимир Зеленський 30 разів вжив різні терміни в чоловічому роді, тоді як жінка була згадана лише раз у ролі домогосподарки.

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