Зеленський привітав воїнів і закликав боротися за мир в Україні на її умовах

У День українських миротворців президент України Володимир Зеленський привітав військових, які допомагають зберегти мир в десятках країн планети.

Текст привітання опублікував Telegram-канал Офісу президента. У ньому сказано, що воїн, який бере до рук зброю, щоб захищати мир, а не порушувати його, – одна з найшляхетніших професій у світі.

"Професія, яка дає змогу зрозуміти: де б не була війна, у якому б куточку Землі вона не сталася, якими б причинами не зумовлювалася, – це завжди страшна трагедія, що суперечить людській природі", – сказано в повідомленні.

Глава держави зазначив, що українські бійці брали участь в миротворчих операціях по всьому світу, отримавши щиру подяку не тільки від свого народу, а й від багатьох народів планети.

"Сьогодні миру потребує Україна. Миру на умовах України. Це головне, за що ми боремося – на дипломатичному фронті, в зоні проведення ООС. Сьогодні ми не лише вшановуємо воїнів, які підтримують мир. Сьогодні кожен з нас має стати хоча б трішечки миротворцем. Зрозуміти, що без миру неможливий справжній добробут, справжній розвиток, справжнє життя. Зі святом вас, дорогі миротворці! Слава Україні!" – сказано в привітанні.

Зеленський привітав українських миротворців з професійним святом (Telegram-канал Офісу президента)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 15 липня, відзначається День українських миротворців. Свято було засновано 21 травня 2013 року постановою Верховної Ради № 292-VII. Метою свята було зазначено вшанування мужності, вірності присязі учасників миротворчих операцій і пам'яті миротворців, які загинули під час виконання обов'язків.