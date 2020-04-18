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18 квітня • оновлено в 12:41
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Зеленський привітав українців з Великоднем. Відео

1.1т
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Президент Володимир Зеленський закликав українців знайти позитив під час перебування на карантині через коронавірус COVID-19, тому що Великдень – свято радості.

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Про це глава держави заявив у своєму привітанні зі святом, відео якого опубліковано на його сторінці у Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"Давайте знайдемо позитив і залишимося вдома": Зеленський привітав українців з Великоднем

"Великдень – це перемога життя над смертю. Це свято радості, тому давайте в сьогоднішній ситуації знайдемо позитив. Ми повертаємося до традицій наших предків, у яких не було супермаркетів або доставки через інтернет. У цьому році кожна господиня може спекти домашню паску, кожен господар може зробити м'ясні смаколики", – сказав він.

Зеленський закликав українців залишатися в це свято вдома.

"Щоб наші батьки жили довше, щоб наші діти були щасливі, щоб улюблені люди були завжди поруч, щоб в Україні все було добре. І щоб всі ми були живі і здорові. Нехай в цьому нам Бог допомагає. А ми – допоможемо Богу. Залишаємося вдома", – зазначив глава президент.

Нагадаємо, що неділя, 19 квітня 2020 року, православні в Україні відзначатимуть велике свято – Великдень, або Воскресіння Христове. Про головні традиціях, її історії, заборонах, а також про те, як буде святкуватися Пасха 2020 в умовах карантину читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Великдень Карантин в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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