Зеленський приїхав в "Бориспіль": опубліковані перші фото

Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт "Бориспіль" для зустрічі українських полонених, яких "витягли" з "Л/ДНР".

"Очікуючи літак зі звільненими українцями, президент України спілкується з їхніми сім'ями", – повідомила пресслужба ОП.

Приблизно на 21:30 в аеропорту також відбудеться брифінг президента.

Зеленський в "Борисполі" офіс президента

Зеленський в "Борисполі" офіс президента

Зеленський в "Борисполі" офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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