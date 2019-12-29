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29 грудня • оновлено в 22:37
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Зеленський приїхав в "Бориспіль": опубліковані перші фото

4.8т
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Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт "Бориспіль" для зустрічі українських полонених, яких "витягли" з "Л/ДНР".

"Очікуючи літак зі звільненими українцями, президент України спілкується з їхніми сім'ями", – повідомила пресслужба ОП.

Приблизно на 21:30 в аеропорту також відбудеться брифінг президента.

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Зеленський в "Борисполі"

Зеленський в "Борисполі"

офіс президента

Зеленський в "Борисполі"

Зеленський в "Борисполі"

офіс президента

Зеленський в "Борисполі"

Зеленський в "Борисполі"

офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Бориспіль
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
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