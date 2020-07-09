Зеленський показав селфі з Луцька з грошима

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Волинської області зробив селфі на фоні в’їзної вежі Луцького замку.

Фото він опублікував у своєму Facebook. На знімку президент тримає в руці 200-гривневу купюру, на зворотньому боці якої зображений Луцький замок (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю", – написав він.

Зеленський додав, що у замку відчув дух історії та волинських легенд.

Facebook Володимира Зеленського

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський пов'язує всі труднощі, що виникли в країні в 2020 році, з тим, що цей рік високосний.