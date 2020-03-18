Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою.

Основною темою розмови стала координація зусиль щодо запобігання негативним наслідкам для громадян двох держав через поширення в світі пандемії коронавірусу, повідомила пресслужба ОП.

Дуда запевнив, що польська сторона зробить усе необхідне, щоб усі українські громадяни безперешкодно повернулися на батьківщину як транзитом із західноєвропейських країн через територію Польщі, так і з самої Польщі. Для цього буде використаний і залізничний, і повітряний транспорт.

Також Зеленський подякував Дуді "за надання польськими медичними установами безкоштовної допомоги громадянам України, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція COVID-19 у Польщі".

Зеленський і Дуда ukrinform

Як писав OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 14 випадків захворювання COVID-19, двоє з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб із підозрою на коронавірус.

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