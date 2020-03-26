Зеленський назвав дату закриття кордонів України

До кінця п'ятниці, 27 березня, буде повністю закритий державний кордон України та припинені всі пасажирські перевезення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в зверненні до українців, 26 березня.

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"До кінця п'ятниці 27-го березня буде закрита державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення", – повідомив голова держави.

Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що про тих українців, які залишилися за кордоном, подбають дипломатичні представництва і українські громади.

"Ні про одного українця, який залишиться за кордоном, ніхто не забуде. Ми будемо поступово повертати вас з-за кордону, але з урахуванням епідемічної ситуації в місці вашого перебування, а також – рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до вашої обов'язкової ізоляції", – підкреслив президент.

Гарант нагадав, що за два тижні до України повернулися понад 80 тисяч українців.

"Але сьогодні у нас вже немає часу чекати. Ми опинилися перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном і безпекою 40 млн громадян всередині країни. Наш обов'язок, як держави, піклуватися про кожного українця", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL в Україні продовжили карантин до 24 квітня і ввели НС по всій країні.

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