Президент України Володимир Зеленський може найближчим часом ввести в Україні надзвичайний стан через невиконання карантину.
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Про це заявив віцепрем'єр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Це цілком можливо, але ухвалення рішення базуватиметься на швидкості поширення епідемії. Ми з вами говорили, що люди не виконують приписів, не виконують рекомендацій, сідають в автобуси і таким чином піддають себе та інших небезпеці. Якщо це протягом дня – двох не зміниться, доведеться, мабуть, допомагати", – висловився він.
Зеленський може ввести НС в Україні протягом двох днів
delo.ua
За словами віцепрем'єра, для нього не буде здивуванням, якщо таке рішення буде ухвалено.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні ще на 30 днів – до 24 квітня.
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