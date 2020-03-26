Президент України Володимир Зеленський може найближчим часом ввести в Україні надзвичайний стан через невиконання карантину.

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Про це заявив віцепрем'єр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це цілком можливо, але ухвалення рішення базуватиметься на швидкості поширення епідемії. Ми з вами говорили, що люди не виконують приписів, не виконують рекомендацій, сідають в автобуси і таким чином піддають себе та інших небезпеці. Якщо це протягом дня – двох не зміниться, доведеться, мабуть, допомагати", – висловився він.

Зеленський може ввести НС в Україні протягом двох днів delo.ua

За словами віцепрем'єра, для нього не буде здивуванням, якщо таке рішення буде ухвалено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні ще на 30 днів – до 24 квітня.

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