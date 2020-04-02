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2 квітня • оновлено в 07:15
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Зеленський може повернутися в "Квартал 95": Кошовий розкрив плани

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Один із художніх керівників "Кварталу 95" і друг президента Володимира Зеленського Євген Кошовий заявив, що глава держави пізніше може повернутися в студію на свою колишню посаду.

Своєю позицією комік поділився в онлайн-інтерв'ю "Українській правді" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він прийде на посаду, яку займав до президентства – художній керівник. Я з задоволенням віддам йому цю посаду. Коли ти 15 років в колективі і просто перебуваєш під чиїм керівництвом, а потім це все падає тобі на голову. Все так швидко відбулося. Дуже цікавий час...", – поділився Кошовий.

Зеленський може повернутися в "Квартал 95"

Зеленський може повернутися в "Квартал 95"

Він зізнався, що відхід Зеленського не пішов на користь студії. "Тому що Володя виконував кілька обов'язків: він був і художній керівник, і менеджер. Ці посади, які він займав в одній особі, це вдавалося лише йому. А тепер воно розійшлося по інших людях. І тепер ми не можемо зрозуміти, як він це робив", – поскаржився комік.

Він додав, що досі вважає себе найкращим другом Зеленського, але вони просто "стали рідше спілкуватися", і іноді відповіді від президента доводиться чекати кілька днів.

Крім того, Кошовий запевнив, що гонорари учасників "Кварталу 95" не збільшилися після походу їх колеги в політику.

На питання, чому комік сам не пішов у політику, він відповів, що не бачить там себе, адже не є політичним експертом, ніколи не цікавився політикою так, щоб хотіти туди потрапити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошовий розповів, як "Квартал 95" буде працювати без Зеленського. У разі труднощів, за його словами, колектив звернеться до президента.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Євген Кошовий
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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