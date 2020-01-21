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21 січня • оновлено в 10:05
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Зеленський купив синові іграшку за 9 тис. грн: його "спіймали" в магазині. Фото

9.8т
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Президента України Володимира Зеленського помітили в одному з магазинів мережі Planet Toys у Києві увечері 20 січня.

Селфі з ним виклала відвідувачка Дарина Ліндін у своєму Instagram. "Не дивіться на втомлену мене, тут головний @zelenskiy_official", – підписала вона знімок (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У коментарях дівчина уточнила, що главу держави супроводжували два охоронці.

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Зеленського помітили в одному з магазинів мережі Planet Toys

Зеленського помітили в одному з магазинів мережі Planet Toys

Instagram Дар'ї Ліндін

Зеленський придбав конструктор із серії Lego Mindstorms, який, згідно з даними на сайті цієї мережі, коштує 9 тис. грн.

Зеленський купив синові іграшку за 9 тис. грн: його "спіймали" в магазині. Фото

Instagram Дар'ї Ліндін

Відзначимо, що, швидше за все, це подарунок синові президента, якому якраз 21 січня виповнюється сім років.

Зеленський купив синові іграшку за 9 тис. грн: його "спіймали" в магазині. Фото

Скріншот з сайту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського на новорічні свята підловили на українському курорті Буковель в Карпатах.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Лындина Дарья
Лындина Дарья
Ну во-первых я Лындина, во-вторых я не посетитель, а сотрудник, и в-третьих в комментарии я указала, что охранник был один)
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Блин, ну и что ? У меня простая семья, младшей сестре на новый год кукольный дом с аксессуарами за 15 тыс. купили.
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Хо Хол
Хо Хол
И что? Ну дальше-то что?
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