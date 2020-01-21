Зеленський купив синові іграшку за 9 тис. грн: його "спіймали" в магазині. Фото

Президента України Володимира Зеленського помітили в одному з магазинів мережі Planet Toys у Києві увечері 20 січня.

Селфі з ним виклала відвідувачка Дарина Ліндін у своєму Instagram. "Не дивіться на втомлену мене, тут головний @zelenskiy_official", – підписала вона знімок (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У коментарях дівчина уточнила, що главу держави супроводжували два охоронці.

Зеленського помітили в одному з магазинів мережі Planet Toys Instagram Дар'ї Ліндін

Зеленський придбав конструктор із серії Lego Mindstorms, який, згідно з даними на сайті цієї мережі, коштує 9 тис. грн.

Instagram Дар'ї Ліндін

Відзначимо, що, швидше за все, це подарунок синові президента, якому якраз 21 січня виповнюється сім років.

Скріншот з сайту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського на новорічні свята підловили на українському курорті Буковель в Карпатах.

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