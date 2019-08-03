Зеленський копіює Путіна? ЗМІ знайшли сім доказів. Відео

Президент України Володимир Зеленський на перший погляд здається абсолютною протилежністю глави Росії Володимира Путіна. Проте деякі кроки і характеристики його команди дуже нагадують події в путінській Росії.

Так, журналісти ВВС News Україна знайшли сім прикладів наслідування Зеленським свого російського тезки – Путіна.

1. Публікації з оголеним торсом. Ще до наміру висуватися в президенти український глава часто виставляв у соцмережах подібні фото, наприклад, із тренажерного залу. Однак відео з басейну в розпал президентської кампанії виглядало витонченою політтехнологією, оскільки підкреслило контраст між молодим і спортивним Зеленським та його не дуже спортивним опонентом Петром Порошенком.

Під час робочого візиту до Одеси у липні цього року тема голого президентського торсу отримала несподіване продовження. Там Зеленський із товаришами скупався у морі в самих плавках.

Відповідне відео було опубліковано у Facebook президента. "Перед початком напруженого робочого дня в Одесі Володимир Зеленський і команда його офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі", – прокоментували відео в ОП.

Відповідні дії Зеленського нагадали журналістам поїдку Путіна до Тиви. Прес-служба Кремля опублікувала фотозвіт про цю поїздку: Путін верхи, Путін з чабаном п'є чай, Путін рибалить. На цих фото він красувався з голим торсом, випинаючи м'язи. Це - один з найвідоміших знімків Володимира Путіна, і його часто обговорюють як відображення мачизму російського лідера.

Путін з оголеним торсом BBC News Україна

2. Відставка за бажанням. 1 серпня кілька українських ЗМІ повідомили про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана. Ці заяви справили враження бомби, що розірвалася, оскільки Богдан вважається одним із найвпливовіших представників нової влади.

Пізніше ЗМІ опублікували і фотографії відповідного документу. В ньому містилися дивні формулювання: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту (виникнення такого) бажання". На цій заяві не було зазначено дати її написання.

За словами Зеленського, всі ключові члени його команди "з самого початку домовилися" написати заяви про відставку, пояснивши це тим, що людина зможе піти з посади, якщо не справлятиметься з поставленими завданнями.

У розмові з ВВС News Україна юристка Віра Крат назвала заяву з відкритою датою "юридично нікчемним" документом.

Щодо Путіна, в деяких російських відомствах довго практикувалося написання заяви про звільнення за власним бажанням з відкритою датою ледь не під час вступу на держслужбу. Якщо начальник захоче позбутися підлеглого – він просто впише зручну для себе дату до заяви.

"У 2009 році газета "Ведомости" повідомила, що заяву про своє звільнення, наприклад, написав губернатор Ленінградської області Валерій Сердюков - його відставку за власним бажанням прийняли лише в 2012 році. Джерело видання уточнювало, що цю заяву Сердюков насправді написав ще в 2008 році", – йдеться в матеріалі.

3. Морозиво і шаурма. У травні цього року широко обговорюваною стала публікація Зеленського, де він із колегами сфотографувався з шаурмою.

"Є те, що робить Київ Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро", – написав Зеленський.

Користувачі вказали йому, що дерево-символ Києва – каштан, а не липа. А запах шаурми біля метро характерний більше для Москви.

У Путіна ж у 2017 році була схожа історія з морозивом. Він з міністрами відвідував авіасалон МАКС. Було спекотно, і президент зупинився біля намету з морозивом купити собі пломбір.

Він дав продавщиці купюру в тисячу рублів (стаканчик пломбіру коштував 60 рублів) і попросив її на здачу дати морозива чиновникам, які його супроводжували. Коли він попросив продавщицю перевірити, чи вистачає їй грошей, керівник корпорації "Ростех" Сергій Чемезов простягнув дівчині ще й п'ятитисячну купюру.

4. Суперфракція. Першим рішенням Зеленського після вступу на посаду президента став розпуск Верховної Ради. У результаті дострокових парламентських виборів, за попередніми даними, у Верховній Раді наступного скликання буде 254 депутати від партії Зеленського.

Вперше в історії незалежної України парламентську більшість сформує одна партія. Тепер, як зазначається в матеріалі, політологи дискутують, "як довго пропрезидентська фракція буде монолітною, і чи варто чекати розвороту України в бік м'якого або не дуже авторитаризму."

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Путін же був призначений в.о. президента Росії за пару тижнів після парламентських виборів, 31 грудня 1999 року. А вже у він 2000 виграв президентські вибори.

"З колишніх суперників почали формувати єдину президентську партію. Після наступних парламентських виборів 2003 року зліплена з "Единства" і "Отечества" фракція "Единая Россия" за рахунок одномандатників і залучених до неї безпартійних депутатів отримала 304 мандати, конституційну більшість та всі керівні пости в Державній Думі", - описали події журналісти.

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5. Партійні навчання та фуршети. Оскільки ніхто з 254 людей від "Слуги народу" ніколи раніше не був депутатом парламенту у липні для них було проведено інтенсивні курси молодого депутата у Трускавці, суміщені з тімбілдингом – "Школу Зе! Депутата".

Влада ж Путіна із подібних партійних навчань робить напівпублічну піар-акцію.

Так, у 2013 році Адміністрація президента і "Сбербанк" запустили серію семінарів-нарад з губернаторами. Керівників регіонів збирали на кілька днів у підмосковному пансіонаті, і протягом декількох днів російські та зарубіжні експерти читали їм лекції з менеджменту та економіки.

А на четвертому терміні Путіна додався ще один тімбілдинг: тепер школу молодого чиновника почали проходити майбутні губернатори і члени так званого "кадрового резерву" - ті, хто з точки зору Кремля у майбутньому готові посісти певні високі посади.

6. Інтерв'ю за кермом. 17 липня цього року Youtube-канал Володимира Зеленського "Зе!Президент" опублікував відеоролик, записаний в основному на камеру, розташовану в салоні електромобіля Tesla, за кермом якого перебував сам президент.

За 15 хвилин відео президент президент поділився з користувачами своїми роздумами та деякими питаннями, що цікавили широку громадськість.

Путін же у серпні 2010 року сказав, що хоче "подивитися власними очима" на кілька регіонів, сів за кермо автомобіля Lada Kalina і поїхав собі трасою Чита - Хабаровськ. За час поїздки він змінив кілька автомобілів і дав інтерв'ю спеціальному кореспондентові газети "Коммерсант" Андрієві Колесникову.

7. Друзі на посадах. Перед обранням на пост президента Володимир Зеленський заявляв, що призначати на державні посади своїх бізнес-партнерів та друзів неправильно. Проте за його призначеннями, на високих постах у новій українській владі опинился саме "свої" для президента люди: друг дитинства і юрист комік-студії Зеленського "Квартал 95" Іван Баканов, менеджери "Кварталу" Сергій Трофимов і Юрій Костюк, Юрій Корявченков, більше відомий як "Юзік" – характерний актор студії та інші.

Путін же переїхавши до Москви і ставши президентом, поступово оточив себе своїми колишніми товаришами за службою та колегами за мерією Санкт-Петербурга. Так, наприклад, російський уряд досі очолює його колишній колега Дмитро Медведєв, корпорацію "Роснефть" - Ігор Сечін, "Газпром" - Олексій Міллер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський викликав обурення користувачів мережі, опублікувавши фото з тренування. Його звинуватили у наслідуванні Путіна.

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