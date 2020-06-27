Зеленський дав заслуженого артиста Потапу та нагородив Білик і Єфросиніну

Президент України Володимир Зеленський із нагоди Дня Конституції України відзначив державними нагородами низку співаків, науковців, військових, діячів культури та інших.

Як ідеться в указі на сайті президента, серед нагороджених є популярні виконавці, ведучі та гуморист з Одеси.

Зокрема, звання заслуженого артиста України отримали співак та музичний продюсер Олексій Потапенко, а також співак Арсен Мірзоян. Відомий комедійний актор з Одеси Олег Філімонов нагороджений почесним званням народного артиста.

Крім того, орден "За заслуги" III ступеня отримала ведуча Маша Єфросініна. Співачки Ірина Білик та Тіна Кароль нагороджені орденами княгині Ольги III ступеня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше орденом "За мужність" ІІІ ступеня президент Володимир Зеленський нагородив 17-річного Олександра Гаркуша, який врятував життя п'ятьох дітей. Хлопець відкинув боєприпас, який підпалили діти, й отримав осколкові поранення.