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16 травня • оновлено в 03:32
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Зеленський дав старт посиленому тестуванню на коронавірус: кого перевірятимуть

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає посилене тестування на коронавірус COVID-19.

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Документ "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби" впроваджує низку змін, які діятимуть під час карантину і ще протягом двох місяців після його скасування.

Зеленський дав старт посиленому тестуванню на коронавірус: кого перевірять

Закон передбачає обов'язкове тестування на амбулаторному і стаціонарному рівнях осіб з ознаками COVID-19, а також тих, хто контактував із ними.

Обов'язкове тестування також поширюється на медиків, які працюють із хворими на коронавірус, співробітників Національної поліції, Національної гвардії та інших співробітників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів (незалежно від того, контактували вони з хворими чи ні).

МОЗ зобов'язаний регулярно оновлювати алгоритм тестування, згідно з рекомендаціями ВООЗ та Центру з контролю і профілактики захворювань США.

Крім того, закон дозволяє залучати (на волонтерських засадах) до боротьби з поширенням коронавірусу лікарів-інтернів і лікарів-фахівців, у яких немає кваліфікаційної категорії. При цьому повинні враховуватися обмеження щодо такого залучення.

Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 17 330 випадків коронавірусу COVID-19. З них 483 зараження були виявлені за останню добу.

У результаті епідемії в країні вже померли 476 осіб (+20 за добу). Водночас 4 473 людини одужали (+330 за добу).

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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  • УКРАЇНА:

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