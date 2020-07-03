Зеленська вилікувалася від коронавірусу
Олена Зеленська. Інстаграм першої леді. Інстаграм
Перша леді України Олена Зеленська вилікувалася від коронавірусу і була виписана з київської лікарні.
Про це в п'ятницю, 3 липня, повідомила пресслужба Офісу президента на сторінках у соціальних мережах.
"Вона почувається добре і щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двосторонньої пневмонії і проходитиме його вдома", – йдеться у повідомленні.
Офіс президента повідомив, що Зеленська вилікувалася від коронавірусу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 червня Офіс президента України повідомив, що в Олени Зеленської діагностовано коронавірус. Там запевнили, що перша леді почувається добре й не має жодних симптомів хвороби.
Решта членів її сім'ї, разом із президентом Володимиром Зеленським та дітьми, також здали тести на CОVID-19. Вони показали негативний результат.
16 червня Зеленську госпіталізували. У неї діагностували двобічну пневмонію.
18 червня стало відомо, що дружина президента проходить антибактеріальну терапію.