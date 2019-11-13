"Зелене світло букмекерству й онлайн-бетінгу!" Експерт розніс закон про азартні ігри

Законопроєкт №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор" створює умови для стимулювання розвитку високоризикових азартних ігор.

Про це у статті для OBOZREVATEL розповів експерт Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко. За його словами, мова йде про такі ігри з підвищеним ризиком як, наприклад, букмекерство, й онлайн-бетінг.

"Законопроєкт іде в тренді загальносвітової тенденції, в якій онлайн-гемблінгу дане зелене світло, і фактично створює умови для стимулювання розвитку високоризикових азартних ігор, таких як букмекерство, й особливо онлайн-бетінг, починаючи з неможливості отримати ліцензію на наземну діяльність букмекерських контор без наявності ліцензії на онлайн-діяльність.

Так, законодавець стимулюватиме розвиток онлайн-ставок, які, звісно, найбільш прибуткові, але, водночас, і найбільш шкідливі з точки зору адиктивності гравців", – зазначив Чебаненко.

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За словами експерта, законопроєкт спрощує систему моніторингу високо ризикованих ігор до рівня державних лотерей. Крім того, він не містить інструментів захисту гравців від шахрайства з боку букмекерів відповідно до світових бетінгових стандартів. До того ж, у проєкті відсутні вимоги щодо страхування виграшів у букмекерстві і санкцій за порушення ставок у букмекерстві.

Чебаненко наголосив, що європейський тренд лібералізувати онлайн-гемблінг одночасно з підвищенням податків на діяльність азартних операторів спровокований не в останню чергу складною економічною ситуацією в Європі, коли країни, намагаючись звести бюджет за вимогами Євросоюзу, шукають легких способів наповнення бюджету.

Але, на переконання експерта, у випадку з Україною це не може не виглядати як "коня кують, а блоха ногу підставляє", адже наші державні наглядові органи "не здатні контролювати навіть єдиний дозволений сьогодні лотерейний бізнес".

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

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